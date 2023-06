El jove de 19 anys mort al Titan no estava «preparat» pel viatge

era el tripulant més jove delen el moment de desaparèixer. Només tenia 19 anys i, segons ha explicat la seva tieta en una entrevista a l'NBC, no estava "molt preparat" perquè tenia "por". El testimoni de la familiar ha servit per saber que el jove només va viatjar amb el Titan per complaure el seu pare, el multimilionari pakistanès,, que estava obsessionat amb elL'empresari volia submergir-se a l'per poder veure els vestigis del naufragi més famós de la història. Shazada, des de molt jove, visitava sovintsobre el Titanic. Suleman va accedir a endinsar-se a les profunditats de l'oceà per complaure els desitjos del seu pare durant el cap de setmana del dia del pare.A l'entrevista la tieta del jove i germana del multimilionari es va mostrar destrossada per la confirmació de la mort dels cinc passatgers del Titan. "Es fa difícil de creure. Sento que estic en una pel·lícula molt dolenta", ha relatat la tieta, que també ha explicat que la família està destrossada.

