Detenen el pare de Neymar a una mansió del seu fill

La policia ha detingut ela la mansió de l'estrella del(Brasil). Aquesta vegada les autoritats li han imputat un delicte contra el medi ambient, ja que feia unes obres no permeses per construir una la casa del seu fill. Aquesta construcció ha implicat infraccions com el desviament de cursos d'aigua, captació d'aigua del riu i moviment de terres, pedres i roques sense autorització.Segons les autoritats, les imatges mostren que la construcció ha provocat també lade la zona. Durant el moment de la detenció, el pare del futbolista va discutir amb la secretaria dedel municipi brasiler. Poc temps després el van deixar en llibertat, però va haver de pagar una multa de cinc milions de reals (aproximadament un milió d'euros).

