IB3 i Àpunt eviten emetre un anunci de la Generalitat per defensar el català en ple ascens de PP i Vox

L'ascens deli de al País Valencià i a les Illes Balears comença a tenir conseqüències. De moment, les televisions públiques dels dos territoris -Àpunt i IB3- han evitat emetre una campanya de la Generalitat pensada per defensar el català en un moment en què els futurs governs a les dues comunitats tenen i tindran una actitud bel·ligerant en matèria lingüística. En el cas d'Àpunt, el Govern liderat peres va posar en contacte amb el mitjà per publicitar la campanya i va topar amb una negativa per correu electrònic. En el cas d'IB3, la Generalitat catalana ni tan sols ha obtingut resposta per part de la cadena.La campanya està protagonitzada per la Queta , i consisteix en anar abaixant progressivament el volum de l'últim anunci de promoció del català com a símbol dels riscos que existeixen al voltant de la llengua. L'anunci es tanca amb una frase icònica d': "Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escrigue o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrade que es parle, s'escrigue o es pense". TV3 sí que ja el va emetre dijous al vespre.L'anunci de la Generalitat arriba en un moment en què PP i Vox ja s'han posat d'acord al País Valencià -vicepresident torero de l'extrema dreta inclòs-, i que estan a punt de fer-ho a les Balears. El futur president valencià, Carlos Mazón, va explicar la setmana passada que eliminaran l', que suprimiran la figura dels assessors que vetllen per incrementar l'ensenyament del català a les escoles, i que deixarà sense aplicació qualsevol política que incentivi laentre eli el. Pel que fa a l'educació, també va assegurar que la conselleria no l'assumirà un representant de Vox i que ja té triada la persona que "traurà lade les aules dels nostres fills".A les Illes Balears, el PP i Vox van pactar aquest dilluns qe el partit d'extrema dreta tingui laper facilitar les negociacions entre tots dos partits per investir la candidata popular,, com a líder de la comunitat. Per la seva banda, el PP es quedarà la vicepresidència i la secretaria primera. En els darrers comicis, els conservadors van aconseguir 25 dels 59 diputats en joc, per la qual cosa necessiten el suport dels ultres.Encara que el PP sempre ha defensat un govern en solitari a les Balears, els homes a les files de la formació decontinuen pressionant perquè "pas a pas" s'arribi a una entesa més extensa en els pròxims dies. Una decisió que hauria aplanat el camí per al pacte al qual han arribat aquest vespre és la del candidat de Vox, que ha decidit anar a les llistes de les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola