La comèdia romàntica ha mort? Per què Tom Hanks i Meg Ryan són les últimes grans estrelles del gènere

Ryan i Hanks, en una de les escenes més icòniques de tots dos Foto: TriStar Pictures

Noi coneix noia

The GOAT: Nora Ephron

Quan Hanks va trobar Ryan

I ara, què?

Ryan i Billy Crystal, a la famosa «When Harry Met Sally» Foto: Castle Rock Entertainment

. Química d’aquella que fa ràbia de veure i tot. Una connexió tan indiscutible, que ha estat capaç de sustentar coses absolutament insostenibles.Catalunya i fer el ridícul. Comuns i el PSC –i ara suposo que també el PP, en fi. Pujol i els cèntims. Vox i la Falange. Relacions d’aquelles que passen a la història, que es fan servir com a metàfora i com a exemple.Al cinema i a la televisió, d’aquestes parelles inseparables, n’hi ha hagut un fotimer:. La llista no acaba mai. No totes les parelles, però, aconsegueixen perdurar en el temps, icòniques, incomparables, pràcticament institucions. L’última, i possiblementde comèdia romàntica, la de, dos actors tan fets a mida l’un per l’altre que costa assumir que només fessin quatre pel·lícules junts al llarg de les seves carreres.Això és una carta d’amor. Un homenatge que els devem, com a societat, a dos artistes que ens han fet tornar a creure en l’amor, menjant patates al sofà, mentre plorem d’emoció perquè. Però ells sí que ho van fer. I així, van canviar la història de la comèdia romàntica per sempre.No seré jo qui ara vingui a dir que la comèdia romàntica ha mort, perquè hi ha milers de pel·lícules —i ara també sèries— que em demostren el contrari.són algunes de les que més m’han fet vibrar els darrers anys. Pel·lícules que han reimaginat el gènere, que li han buscat un angle innovador, original, creatiu. Que s’han atrevit a apostar per guions irreverents, trencadors i hilarants mentre es mantenen. Entre altres coses, perquè. Els creadors aposten per noves idees que refloten el gènere cada dos per tres, li donen nova vida, i l’insuflen d’una frescor vital en els dies que vivim.Llàstima que Hollywood no aposti per elles amb les mateixes ganes., i poques apostes bones arriben a les sales de cinema anunciades a bombo i plateret. En una era en què el cinema de superherois, les grans òperes espacials dei les meravelles d’acció de Tom Cruise sembla que són les úniques que arrosseguen el públic a les sales —fins i tot amb la calor asfixiant que ja ens aixafa— no ha quedat lloc per la pel·lícula de mig pressupost protagonitzada per dos actors guapos que potser o no —sempre és que sí— s’acaben enamorant.Un panorama que no pot ser més diferent del dels anys 80 i 90, on la romcom era pràcticament el gènere que feia més calés a les sales. Pel·lícules que han acabat sent història del cinema com. I, per descomptat,. Encara ara, després d’haver vist les dues incomptables vegades, no sé amb quina de les dues em quedo.Que ja no es fan comèdies romàntiques com les d’abans, vaja.Per un gènere tradicionalment considerat de dones, masclista —sovint sense voler—, i que exclou un target de públic massa ampli per a sortir rendible. Per si no us quedava clar, el masclisme també ens priva d’això.Fer aquesta peça no tindria sentit sense parlar d’una dona amb qui el masclisme no va poder:No només una de les grans guionistes de la història del cinema nord-americà, sinó una de les dones més gracioses de la història, punt. Està allà a dalt, al podi de gent amb qui més m’he pixat de riure, acompanyada de. Si no em creieu, llegiu els seus llibres i els seus guions i entendreu que totes les dones joves que algun dia vam somiar en escriure comèdia la tinguem de referent.Sense Ephron no existeixen tres de les millors comèdies romàntiques de la història.—dono fe que el menjar de Katz’s Deli provoca aquesta mena de reaccions—,explicar com es va enamorar de la seva dona perquè pelava una poma d’una sola tirada. O a cap dels dos flirtejar online mentre es critica el capitalisme i la gentrificació.Ephron aplana el camí per tot el que ve després., sinó per a totes les comèdies romàntiques que arriben anys més tard. Totes, d’alguna manera, beuen del que ella escriu.Dels diàlegs enginyosos de dones que parlen ràpid, homes que es pensen més llestos que elles tot i que no ho són, i escenes tan romàntiques com rematadament gracioses.I, si no, expliqueu-me la semblança entre aquest moment:I aquest altre:Exacte. Que Nora Ephron va inventar la comèdia romàntica, vaja.I sense Nora Ephron no existeix el duo Tom Hanks i Meg Ryan. D’acord que tots dos ja s’havien enamorat a la pantalla a, una pel·lícula dels anys 90 que crec que només jo i els seus creadors hem vist. Una comèdia romàntica de poc pressupost, premissa absolutament surrealista, però en què la química innegable entre tots dos es palpa des del primer pla-contraplà.Coi,només perquè aquests dos es coneguessin i s’enamoressin mil vegades a la història del cinema.A aquest experiment la va seguir la primera gran obra de la que jo anomeno la seva inacabada trilogia temàtica: Sleepless In Seattle.però que són més que suficients perquè al llarg del film el teu cor s’ennuegui cada vegada que tots dos es creuen. És tal la seva sintonia cinematogràfica, que poden estar separats bona part del film i encara així esdevenir una parella absolutament icònica. I quan arriba el moment, quan tots dos es troben per fi sobre l’Empire State gràcies a l’incansable treball, les llàgrimes ja fa estona que cauen emocionades per les nostres galtes.Si no teniu la pell de gallina ara mateix, esteu morts per dins.Després de Sleepless va arribar la segona entrega de la meva teòrica trilogia, i segurament la comèdia romàntica més insuperable de finals dels 90 principis dels 2000: You’ve Got Mail. Una pel·lícula absolutament impensable avui en dia en què tothom lliga per aplicacions on l’anonimat és el menor dels nostres problemes i on la comunicació a la vida real ha passat a un segon terme. Sí, d’acord, ho admeto: ha quedat una mica antiga, en aquest sentit. Però collons si continua emocionant.En fred, i amb la mentalitat d’avui dia, la pel·lícula és problemàtica. Tom Hanks li fa un catfishing de la hòstia a, arruïna el seu petit negoci, i encara així acaben junts. Com passa amb, la relectura contemporània no l’afavoreix, i el masclisme surt a la llum igual que ho fa amb. Productes d’una altra època que hem de criticar, però que també hem d’entendre en el seu context.El cas és que, si avui dia encara la posem en l’Olimp de films romàntics, no és perquè ens fa gràcia el soroll de connectar-se a Internet, o perquè estem a favor dels conglomerats que fan fora els comerços locals. No és ni perquè veure Nova York a la tardor és de les coses més maques que hi ha —És perquè la història ens l’expliquen dos actors a qui ja hem vist en altres pel·lícules, de qui ja ens hem empassat històries d’amor; dos actors que treballen tan bé a la pantalla que sembla mentida que no acabessin junts a la vida real.De veritat, estic plorant.La gràcia de la química és que és inexplicable. Per què Tom Hanks i Meg Ryan sí, i en canvi, altres actors no? Misteris de la vida que no tenen res a veure amb la popularitat dels actors —en aquella època a Hanks encara, i Meg Ryan era “la chica de al lado” a qui quedaven pocs anys de carrera per culpa de, no es podia saber, el masclisme de la indústria.Per què no van fer mai una tercera comèdia romàntica junts? Per què no van continuar explicant històries d’amor en què es troben iPotser perquè Tom Hanks va passar a fer drames. Potser perquè el món va crucificar Meg Ryan per haver estat suposadament infidel a—fet que, anys després, per cert, es va demostrar fals. O potser perquè el càncer ens va robar Nora Ephron massa jove, i sense la seva direcció, cap dels dos es va atrevir a retrobar-se., la primera pel·lícula que va dirigir Ryan on també feien de matrimoni, però ni tan sols s’apropava al que un dia vam viure.I, sobretot,quan clarament aquella pel·lícula tenia el seu nom escrit per tot arreu? No li ho podré perdonar mai., ho sento, però lo teu amb Meg Ryan mai va ser igual.Com ambi ens sap greu no poder-hi tornar. Recordem una època en què érem feliços, en què Hanks i Ryan formaven el duo perfecte, viure a Nova York semblava facilíssim, i trobar l’amor de la teva vida encara més.I, com amb el Barça de Guardiola, res ha tornat a ser igual. Veiem reminiscències d’un Xavi i un Iniesta en un Gavi i un Pedri, que escriuran la seva pròpia història compartida, però poc tindrà a veure amb el que ja hem viscut.—per mi, l’única parella cinematogràfica amb una filmografia, un talent, i una química comparable.Però s’ha de mirar endavant. Fixar-se en les pel·lícules d’ara que s’esforcen per recuperar aquell esperit i millorar-lo. I demostrar a Hollywood que des de les oficines s’ha de fer el mateix.I, sobretot,. D’aquelles en què es mirin als ulls, es busquin les pessigolles, i s’acabin enamorant perdudament l’un de l’altre. Nois, si estàveu buscant un senyal per fer-ho, this is it.Perquè ens ho deuen, i, sobretot, els ho devem.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola