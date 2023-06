La Unió Europea inclou entitats xineses i d'altres països propers a Rússia en el nou paquet de sancions

Laha inclòs entitats de la, elsen l'onzè paquet de sancions contra, adoptat aquesta setmana pels diferents estats membres. La mesura permetrà a la UE restringir la venda i el subministrament de certs béns i tecnologies a alguns països tercersi acusats de facilitar a Rússia productes prohibits.En un comunicat publicat aquest divendres, però, laha detallat que aquesta eina s'activarà "com a" i sempre que altres mesures individuals hagin estat insuficients per prevenir la reexportació cap a Rússia. A diferència de les anteriors rondes de sancions, l'onzè paquet vol garantir que les restriccions de la UE contra el Kremlin s'apliquen de forma "".En primer lloc, els estats membres han ampliat les restriccions a, sobretot aquelles relacionades amb el sector de l'aviació. També s'han prohibit les exportacions de fins a 15 articles tecnològics que s'han trobat al camp de batalla a Ucraïna i dels equipaments necessaris per produir aquests articles. En aquest sentit, la UE ha afegita la llista de països aliats per evitar que el país subministri material militar a Rússia.Encara en relació amb els intercanvis comercials, els vint-i-set han reforçat la vigilància per assegurar queimportat a la UE no provingui de Rússia, han estès la prohibició de vendre-nous i de segona mà-, elèctrics i híbrids i han actualitzat la llista deals quals Moscou no pot tenir accés.

Cop a l'energia i el transport

L'onzè paquet de sancions també inclou noves mesures en el camp de l'energia i el transport, sent el primer un dels sectors més potents de l'economia russa. Pel que fa a l'energia, la UE ha posat fi a les possibilitats que tenien fins ara Alemanya i Polònia de continuar important gas rus a través de gasoductes.

Quant al transport, ha imposat unade transportar béns cap a la UE -i així evitar el tràfic de productes en l'altre sentit- i també ha prohibit l'accés a port a tots aquells vaixells sospitosos de col·laborar amb Rússia després que el G7 imposés un topall al preu del cru.Més enllà de centrar-se un cop més en alguns dels principals sectors de l'economia russa, la UE també ha estès lesi ha afegita la llista, vinculats a l'exèrcit rus, al sistema judicial del país o al món dels negocis, entre d'altres.

