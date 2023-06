Aragonès crida a reforçar els «llaços de fraternitat» entre els Països Catalans davant l'extrema dreta

Si hi ha una cosa que sempre ha unit la ultradreta espanyola és la passió compartida per eliminar la. És per això que les primeres mesures que ressonen als nous governs de dreta i extrema dreta que s'han format al País Valencià i les Illes Balears després del 28-M són un atac directe a les polítiques promogudes per protegir el català. És davant d'aquesta situació que el president de la Generalitat,, ha fet una crida a reforçar la lluita compartida a favor de la llengua i la cultura, reforçant els "" entre els: "Davant l'ofensiva del nacionalisme espanyol i la ultradreta, cal més que mai enfortir la cultura compartida".Així ho ha dit el cap de l'executiu en l'acte institucional per celebrar, a Palau, i amb la participació, precisament, de representants del món de la cultura de les Balears i el País Valencià: els cantants mallorquins Maria Jaume i Lluís Cabot, i les valencianes Glòria Sirvent i Carol Rovira. "Tenim una gran cultura i llengua compartida, i la Diada de Sant Joan ho demostra", ha assenyalat la consellera. La titular de Cultura de l'executiu ha reivindicat que la cultura es fa entre totes aquelles persones que mantenen viva la "flama", com els artistes presents a la cerimònia.Aragonès ha erigit el català en un "tresor" que cal, però també com un actiu i "" per una vida compartida en comú, d'un poble que reivindica la llengua mai amb un caràcter "excloent", sinó buscant sempre "incorporar" i "sumar", fent que tots els accents s'afegeixin a l'expressió de la llengua.Ara bé, ha insistit que el caràcter festiu d'aquest Sant Joan coincideix amb un context de noves amenaces que planen sobre la llengua i la cultura, després d'un 28-M amb un brusc gir a la dreta i ara a les portes d'un 23-J en el qual el gir es pot consolidar. "Les primeres decisions dels nous governs són un clar missatge d'i la cultura que compartim. Més que mai hem de reivindicar que la llengua i la cultura sempre són a favor, no són excloents ni en contra de ningú".El compromís a favor de la llengua, per Aragonès, és un compromís a favor de la "llibertat", i és per això que ha assegurat que la Generalitat s'ofereix a reforçar els llaços davant l'adversitat: "Ens oferim a fer-ho. A ser unaque ha anat reforçant la llengua i la cultura". Ara bé, ha assegurat que és una proposta amb "respecte" cada cadascun dels accents i territoris, sense paternalismes. "Avui més que mai cal convidar tothom a fer-se seva la llengua. No és una llengua que patrimonialitzem. L'estimem tant que volem que tothom s'hi senti convidat", ha afegit.

