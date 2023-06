Què és una «implosió catastròfica»? Així va ser l'accident del submarí Titan

La Guàrdia Costanera delsha confirmat que Així ho van explicar en una roda de premsa aquest dijous al vespre, en la qual van assegurar que ho tenen confirmat. La principaldel seu equip d'experts és que al submergible, en estar a tanta profunditat, li hauria fallat algun element i això hauria provocat una pèrdua de pressió letal a cabina que hauria degenerat en l'explosió mortal. És la mateixa teoria que apunta, cofundador d'OceanGate, empresa que organitza les missions, a la BBC.Així, la causa de la mort de la tripulació ha estat una "implosió catastròfica". Un element que confirmaria la teoria estatunidenca són lesque la mateixa Guàrdia Costanera ha trobat prop del Titanic. "Un camp d'enderrocs" dins del perímetre de cerca que s'han pogut identificar com el, el submergible. Una implosió es produeix per l'de les profunditats marines. La columna d'aigua exerceix pressió sobre l'objecte que descendeix i, si aquest té alguna escletxa o un error de disseny,Trobar els passatgers amb vida era pràcticament un miracle que s'allunyava a mesura que passaven les hores.del migdia a casa nostra. En les últimes hores els equips de rescat havien sentit sons submarins en fins a dues ocasions. Ara bé, no han pogut estirar el fil i els esforços han estat en va. El desplegament de mitjans per a l'operació ha superat els, si bé les famílies dels tripulants multimilionaris no han volgut escatimar en els costos. En l'operatiu hi han treballat professionals dels Estats Units, el Canadà i França.El submarí va desaparèixer aquest dilluns quan es desplaçava fins a les restes del Titanic, a 4.000 metres de profunditat enmig de l'oceà Atlàntic, amb el Canadà com a costa més propera. Es tracta d'un dels viatges habituals que organitza una empresa i pels quals cada tripulant ha de pagar uns 250.000 euros.

