Biden torna a patir un lapsus: confon l'himne de l'Índia amb el d'Estats Units

El president d'Estats Units,, s'ha reunit aquest dijous a laamb el primer ministre de l', Narendra Modi. Els dos països han volgut escenificar l'enfortiment de les seves relacions bilaterals en una trobada amb tots els honors de visita d'estats. Malgrat això, el protagonisme ha tornat a ser per Biden, que ha tornat a patir un lapsus.Després de la salutació dels dos mandataris, han sonat els himnes dels dos països. Quan ha començat a sonar l', el president dels Estats Units ha col·locat la seva mà dreta sobre el pit esquerre, un gest de lleialtat que només fa amb l'himne del seu país, The Star-Spangled Banner.En adonar-se, Biden ha baixat la seva mà lentament i dissimulada. Després Biden, ha continuat escoltant l'himne indi. Però no ho ha fet prou de pressa, milers de ciutadans se n'han adonat, i han fet córrer el seu error per les xarxes perquè els lapsus del president ja comencen a ser habituals.De fet, la setmana passada, en una conferència a, Biden va tornar a patir una nova confusió. Quan va finalitzar la seva intervenció sobre el control d'armes al país, va exclamar "", la frase que es relaciona amb la monarquia britànica.

