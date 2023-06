Colau reclama activar un tripartit d'esquerres a Barcelona i que es repliqui a la Diputació

🔴 Ada Colau, regidora de @bcnencomu: "A la Diputació de Barcelona, tothom està parlant amb tothom. També s'està buscant un acord d'esquerres"#ElsMatinsTV3



, ha insistit aquest divendres en la seva intenció de formar un govern progressista a la capital catalana que inclogui els comuns,. En aquest sentit, també demana que aquest tripartit d'esquerres es repliqui a la Diputació de Barcelona, on segueixen les negociacions per formar Govern.com a cap de la Diputació.En una entrevista ade TV3, Colau ha explicat que la decisió dels comuns de votar "amb la pinça al nas"com a alcalde es va fer per un "càlcul racional" perquè la seva formació podria "incidir" més que si l'alcalde fos Xavier Trias.ni va rebre pressions de Madrid per fer-ho. "La transformació de la ciutat que hem fet en aquests vuit anys no té marxa enrere, però Trias la volia desmuntar", ha insistit Colau.També ha assegurat que ara es vol centrar en la política municipal isigui des de dins o fora de l'executiu municipal. No obstant això, no tanca la porta a deixar el càrrec de regidora més endavant.

