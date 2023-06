Alerta «crítica» per una escletxa de seguretat a Apple: cal actualitzar els dispositius urgentment

La publicació aquest dimecres de les noves actualitzacions per als sistemes operatius d'han posat al descobert diversesen les versions anteriors. Fins al moment, la comunitat de ciberseguretat n'ha identificat tres, dues de les quals no eren conegudes pels tècnics de la gran multinacional i l'ha emès una, d'importància "crítica", alhora que ha cridat a actualitzar els dispositius de manera immediata.L'alerta afecta els telèfons, els ordinadorsi els rellotges. Les noves actualitzacions cobreixen aquests forats de seguretat, pel qual els usuaris que disposin d'aquestes estaran fora de perill. Amb tot, hi ha indicis que aquestes vulnerabilitats han estat aprofitades per ciberdelinqüents per a realitzarInvestigadors de l'empresa de ciberseguretat rusavan publicar a principis del mes de juny que els executius de la firma havien patit atacs atribuïbles a aquestes escletxes mitjançant. L'objectiu era col·locar programes espia amb un. Aquest, arriba de manera silenciosa i transmet informació privada a servidors remots, segons detallen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola