​L'animació de la NASA que mostra com augmenta el nivell del mar

Increment global del nivell del mar (1993-2022)

Un dels grans impactes del canvi climàtic és l'. No es tracta d'una conseqüència de futur, sinó clarament de present. En aquest sentit, la NASA acaba de publicar una animació que mostra com s'ha accelerat aquest increment en els darrers anys.Les observacions per satèl·lit de l'agència espacial dels Estats Units mostren comel nivell de mar global ha augmentat fins a. Un increment de quasi 10 cm en dues dècades –amb un error de 4 mm- que contrasta amb elsque altres tipus de mesures havien constatat en els 90 anys previs.La NASA, que disposa d'un portal específic dedicat a l'increment de nivell del mar , explica que la visualització utilitza la “metàfora visual” d'una finestra submergida per observar l'evolució entre 1993 i 2022. Assenyalen dos factors per explicar aquest augment accelerat: l'i les glaceres així com laa mesura que s'escalfa.De fet, tant l'increment del mar com lasegueixen tendències ascendents sense aturador. El passat abril la NOAA va registrar la temperatura global més alta -, a l'espera que el Niño pugui provocar nous rècords els anys vinents. De fet, s'havia arribat a 21,0 ºC el 2016, just en un moment de màxima influència d'aquest fenomen que afecta les corrents oceàniques.Cal recordar que els oceans són un dels principals embornals de l'increment de la calor –s'estima que arriba al- provocada per l'augment de concentració de diòxid de carboni, un fet que, però provoca greus desequilibris als seus ecosistemes.

