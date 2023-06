Quins són els riscos de la gasolina «low cost»?

Posar carburants barats al teu cotxe pot acabar sortint car? La gasolina és un dels productes que més ha pujat de preu per culpa de lai això ha provocat que molts conductors optin per omplir el dipòsit a gasolineres de baix cost, on la gasolina té preus més econòmics. A vegades es pot arribar a estalviar, però encara hi ha usuaris que dubten de la qualitat d'aquests productes. Aquest tipus de carburant tan barat pot tenir conseqüències per al funcionament del vehicle.Però les diferències entre la gasolina més barata i la cara són molt petites: són pràcticament iguals. Al cap i a la fi, tots els carburants han de complir amb laque marca uns mínims estàndards de qualitat per tot el gasoil i gasolina que es ven. De fet, el combustible té ela totes les companyies. Ara bé, sí que hi ha un element que diferencia els carburants barats: no portenEls additius redueixen el consum, milloren la lubricitat del vehicle i redueixen les emissions de diòxid de carboni. Aquest factor pot provocar que el cotxe consumeixi més gasoil o gasolina, però no provocarà una avaria o es deteriorarà el rendiment del motor. Per tant, els carburants barats poden alterar el comportament del vehicle, però no s'ha demostrat que perjudiquin la mecànica.Els productes que es venen a les gasolineres barates compleixen amb els, mentre que els carburants més cars vetllen per mantenir la mecànica del cotxe en més bon estat. Però, al cap i a la fi, omplir el dipòsit amb gasolina i gasoil barats no suposa un gran perill per al vehicle.

