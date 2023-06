Marc Castells ofereix fer pactes al PSC i ERC a Igualada: «Els resultats ens obliguen»

Una setmana després de ser investit alcalde d'Igualada,, assegura que els deu regidors obtinguts els permetran governar amb una "certa comoditat". Tot i això, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN),perquè no ha aconseguit la majoria absoluta.perquè "sempre han tingut la mà estesa, tot i fer una oposició molt dura" i"Les polítiques que presenten són molt contràries a les nostres". Castells ha dit que alguns dels reptes que tenen són el d'arribar al miler d'estudiants universitaris, la reforma del barri del Rec i el soterrament del pas a nivell. Junts per Igualada va obtenir un total de 10 regidors -un més que el 2019- a les eleccions municipals i es va quedar només a un regidor d'obtenir la majoria absoluta del ple.Dissabte passat Castells va ser investit alcalde per majoria simple després de rebre només els vots favorables del seu partit. A l'oposició s'hi han quedat, amb 5 regidors,(3) i- CUP (3). De fet, tots tres sumen majoria, però no van arribar a cap acord per desbancar Castells. "Malgrat ser legítim, seria il·lògic que haguessin buscat una majoria alternativa perquè estava condemnada al fracàs i la ciutadania no ho hauria acceptat", ha valorat Castell.

