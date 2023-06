en un incendi en un pis de Granollers. Quatre persones més han resultat ferides, dues d'elles lleus. Per ara, el cos d'emergències ha informat que hi ha dues persones ferides de caràcter lleu i encara queda per avaluar una tercera.En el lloc dels fets hi haper intentar aturar l'expansió de les flames. Això sí, el primer avís l'han tingut poc abans de les cinc del matí, quan un veí els ha avisat del fum. L'habitatge afectat es troba en una segona planta d'un edifici situat al carrer Orient.Segons han informat des del cos d'emergències, ei quan han arribat a la tercera planta s'hi han trobat la víctima mortal. Els altres dos ferits han estat traslladats a l'Hospital de Granollers.

