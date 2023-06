Sumar rebaixa el referèndum d'autodeterminació que proposen els comuns

durà en el seu programa electoral laper a la ratificació de l'acord que sorgeixi de la, segons han indicat a Europa Press fonts de la candidatura que lidera la vicepresidenta segona de l'executiu estatal,Així ho han precisat després que la cap de llista per Barcelona i dirigent de Podem,, al·ludís aquest dijous en un acte a Sabadell que a la proposta programàtica hi hauria esment a un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya. "En el referèndum estem on hem estat sempre. Catalunya ha de votar el seu futur. Formarà part del nostre programa electoral", ha remarcat Vidal preguntada pels mitjans de comunicació.Sobre aquest tema, fonts de Sumar han subratllat que els comuns "defensen el que sempre han defensat per a Catalunya" i que Sumar tindrà com a punt programàtic "una consulta per a laque sorgeixi de la taula de diàleg", que negocien la Moncloa i la Generalitat.La posició de Sumar és similar a la formulada el gener pel ministre d'Universitats,, que en entrevista amb Europa Press va manifestar que el procés de la taula de diàleg ha de desplegar també una consulta a la ciutadania. Aleshores, Subirats va manifestar que hi ha una "lògica implícita" en l'executiu de coalició, que és laamb el Govern i que ha quedat "àmpliament demostrada durant tot aquest temps". Segons ell, "això són els dos elements (diàleg i consulta) que formen part del bagatge comú en el qual aquest executiu s'ha situat", va aprofundir.Ladurant aquesta legislatura es va sustentar en la defensa del, però que en aquesta hipotètica consulta defensarien la seva permanència a l'Estat, com han exposat diversos càrrecs de la formació com l'encara portaveu parlamentari,"No cal tenir por de consultar el poble i, per tant, d'eines com el referèndum", va manifestar també el desembre de l'any passat la secretària d'Organització de Podem i ara també candidata en el quart lloc per Barcelona,

