El mapa del poder local: ERC s'imposa a Junts per només cinc alcaldies

Quin partit ha aconseguit l'alcaldia i quin va quedar primer a les eleccions municipals, a cada municipi?

El mapa permet ampliar-se fent-hi zoom i consultar tota la informació completa, amb el nom de l'alcalde investit, seleccionant, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi (si hi detecteu cap error, aviseu a data@naciodigital.cat, si us plau)

Quantes alcaldies suma cada partit ara i quantes en va aconseguir el 2019?

Quantes alcaldies té cada partit i quanta població té un alcalde cada partit?

Els plens de dissabte han erigit. Tot i això, ho és reculant respecte de les aconseguides el 2019 i amb. Així ho recullen els registres del govern espanyol i, en el cas d'aquelles desenes consistoris que no han notificat encara l'elecció, a partir de la recerca individualitzada de. Segons aquestes dades, els republicans han assolit 337 alcaldies, mentre que Junts s'ha quedat amb 332. Com mostra el següent mapa, però,En el cas delsde constitució a causa de recursos judicials, com els d', s'ha indicat l'alcalde que en sortiria escollit en cas de complir-se els pactes ja anunciats. Així mateix, quan dos o més partits s'han presentat en, s'ha tingut en compte la formació per la qual la candidatura computa a escala supralocal —a Tortosa, per exemple, s'ha investit un dirigent dels comuns, però la llista que integrava sumava pel PSC—. Malgrat tot, aquesta és la fotografia actual del poder local, ja queen diferents etapes del mandat.El primer lloc d'ERC és agredolç, ja que aquest partit va aconseguir 359 alcaldies fa quatre anys i ara n'ha retingut 337 tot i augmentar el nombre de llistes i ser qui en va registrar més. Junts, però, va arribar a les 370 el 2019 i encara ha retrocedit més, fins a les 332. La setantena d'alcaldies que han perdut entre aquestes dues forces les han aconseguit, o, que ha assolit el liderat de 15 ajuntaments el primer cop que es presentava en solitari. Latambé avança lleugerament, fins a les 22, elpassa d'una a quatre, i elsen perden la meitat, conservant-ne només set.Ara bé, els 947 municipis del país són molt desiguals i el comportament electoral depèn molt també de la mida d'aquests. D'aquesta manera, malgrat que, només un de cada quatre catalans té un alcalde d'aquests partits. En canvi, el PSC lidera vuit de les deu ciutats més grans, incloent-hi, cosa que explica que. La diferència en el repartiment d'ajuntaments és molt diferent, per tant, si s'observa amb un pes equivalent per a cadascun o en funció de la població que viu a cada municipi.

