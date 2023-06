Cinc consells perquè el teu mòbil superi l'estiu sense morir en l'intent

1. Mantén-lo allunyat del sol

2. Evita l'aigua, sobretot la salada

3. Desconnecta allò que no necessitis

4. Allunya la crema solar

5. Desconfia de les xarxes socials

Laestà oficialment inaugurada, les temperatures no paren de pujar, les hores de sol augmenten i ja només fem plans a l'aire lliure. Sigui a la terrassa d'un bar, estirat a la sorra de la platja prenent el sol i fen turisme en una ciutat nova, el telèfon mòbil ens acompanya. Ara bé, com l'estiu és l'època de l'any en què es produeixen més avaries de dispositius mòbils, et deixem cinc consells perquè el superi sense morir en l'intent.Pot ser una missió complicada durant els mesos d'estiu, però el cert és que els telèfons mòbils són susceptibles als rajos solars igual que les persones. És per això que aquells moments en què sigui pràcticament impossible evitar la llum solar és recomanable reduir la brillantor de la pantalla i, fins i tot, activar el mode avió. D'aquesta manera evitaràs que el dispositiu s'escalfi més del compte.Tot i que molts dels smartphones són resistents a l'aigua, tant el clor com la sal poden danyar els components interns dels dispositius. Tenint en compte això, un consell senzill és no tocar-los amb les mans humides mentre s'està a la platja o la piscina. Sobretot, fent èmfasi en el cas de la platja: la sal pot afectar els connectors externs i deixar-lo inútil.Els sobreescalfaments no només es produeixen per les altes temperatures, sinó que algunes vegades els components interns del telèfon s'escalfen quan els exigim que treballin més i més. Per exemple, si tenim activades funcions com el Bluetooth o el GPS, el mòbil fa feina extra mentre el tenim guardat a la bossa de la platja o a la butxaca. Així, no només estalviarem bateria, sinó que evitarem que agafi temperatura de forma innecessària.La més que necessària i indispensable crema solar ens pot jugar males passades, com ara obrir-se descontroladament dins la bossa i amarar-ho tot. Compte amb el telèfon mòbil, ja que la composició de la crema pot interferir en el seu correcte funcionament si entra pels forats dels altaveus.A l'aeroport, al restaurant on dines, quan camines pel carrer i a l'hotel on t'allotges. Una de les primeres coses que fas quan viatges és connectar-te al wifi (qualsevol) per poder fer un (llarg) cop d'ull a les xarxes socials. Error. Tot i la temptació que són els wifis públics i lliures, cal tenir en compte la inseguretat que comporta, ja que són un dels llocs preferits dels ciberdelinqüents.

