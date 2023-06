La segona meitat del Vallverdú viscut

"La independència no s'aconseguirà conversant"

"En l'obra de, la vida hi és molt important"., comissària de l' Any Vallverdú -que Nació està seguint especialment-, ha subratllat la rellevància dels títols memorialístics en l'obra de l'escriptor ponentí, amb qui ha mantingut un diàleg aquest dijous a la. Amb Mosaic de tardor (Proa) , el llibre presentat avui, clou en certa manera un bloc de la seva obra en què l'escriptor narra la seva biografia des de la infantesa (Desmudat i a les golfes), la postguerra (Vagó de tercera) i els anys cinquanta i seixanta (Garbinada i ponent).Mosaic de tardor és un conjunt de retalls, en un relat lineal, que comprèn des. "Parlo de mi, però sempre lligat a la terra", ha explicat l'autor, per qui el vincle amb el seu país és un tret sempre present en la seva creació i en la seva acció com a escriptor compromès. Ell ho ha explicat amb ironia, al recordar que amb només dos anys va caure de morros a terra.Vallverdú ha parlat a l'Ona d'alguns passatges dels seus darrers cinquanta anys de vida, la seva anada a Puiggròs des d'una Lleida que se li va fer provinciana i descatalanitzada, la vida a l'Espluga de Francolí, les amistats que el van moldejar, com la deo els seus viatges. Ha assegurat que no ha estat un gran viatger però sí que l'han impactat la llum de Grècia i les arrels catalanes de l'Alguer. També travessen els llibres els canvis socials i polítics que ha viscut el país.En el transcurs de l'acte a l'Ona, Vallverdú ha llegit un paràgraf molt emotiu que descriu la mort de la seva companya,., aquell instant que va convertir "l'univers en silenci". En la vida de l'escriptor hi ha hagut passatges durs, com, avui amb 70 anys, a qui un dia va haver d'explicar que no veuria més a la seva mare.L'escriptor ha dit que a aquestes alçades de la seva vida, li preocupen dues coses: la situació del medi ambient i el futur del país. Vallverdú ha mostrat neguit per l'estat de la llengua, en un context en què els governs espanyols volen "no que hi hagi menys català, sinó que hi hagi més castellà", criticant que molts catalans es passen sistemàticament al castellà quan interlocuten amb els altres. "Fan un mal servei a la llengua", ha dit. Parlant de política, Josep Vallverdú ha assegurat que "la independència no s'aconseguirà conversant amb un interlocutor que no vol conversar. S'haurà de trobar una altra via, que no sabem quina serà".Carme Vidalhuguet, que ha fet també el pròleg del llibre, ha explicat que Mosaic de tardor és el Vallverdú coetani, l'escriptor que coneixen els seus lectors, l'autor madur, el pedagog i l'intel·lectual compromès. Un home a qui, al preguntar-li per la posteritat i com voldria ser recordat, no ha dubtat a respondre: "No pas per l'obra literària, sinó com una bona persona que va voler ajudar". Una vida i una obra escrites que, com ha explicat l'autor, han fet que Vallverdú se senti més compatriota dels seus.

