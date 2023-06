Troben restes del submarí desaparegut a prop del Titanic

Lade Boston ha trobat "un" dins del perímetre de cerca en què busquen els cinc passatgers que viatjaven en unper veure el que queda del. Així ho ha anunciat la mateixa organització a través del seu compte de Twitter, en què ha precisat que les restes estaven molt a prop del vaixell que va enfonsar-se el 1912. A hores d'ara,que conformen l'operatiu de rescat ja estanEl miracle, però s'allunya a mesura que passen les hores. L'que es calcula que hi havia dins del, desaparegut des d'aquest dilluns a l'oceà, ja s'ha esgotat. L'hora límit, segons els experts, era a les 13:00 del migdia d'aquest dijous i elsja assumeixen que la possibilitat de trobar l'embarcació a curt termini és remota i que la vida dels tripulants pot haver arribat a la seva fi.La recerca i el rastreig per mar i aire es manté encara, i és que la feina dels equips és no perdre mai l'. Hi ha un petit motiu per pensar que encara hi pot haver vida dins de l'aparell: dos dels tripulants tenenen aquests tipus de situacions i podrien haver donat indicacions a la resta de membres perquè fessin tècniques per dosificar i estalviar el poc oxigen que deu restar disponible.Els equips de rescat treballen també amb el fet que s'han sentit sons submarins en fins a dues ocasions en les últimes hores. Ara bé, no han pogut estirar el fil i desconeixen absolutament d'on provenen. El desplegament de mitjans per l'operació ja superaria els, si bé les famílies dels tripulants multimilionaris han demanat no escatimar en els costos.Ladeha informat aquest dijous que un submergible canadenc ha arribat al fons del mar per buscar el submarí. En paral·lel, un vaixell francès n'està preparant un altre per entrar a l'aigua. Des del dilluns equips dels, eltreballen a El submarí va desaparèixer aquest dilluns quan es desplaçava fins a les restes del Titanic , a 4.000 metres de profunditat enmig de l'oceà Atlàntic, amb el Canadà com a costa més propera. Es tracta d'un dels viatges habituals que organitza una empresa i pels quals cada tripulant ha de pagar uns. Dins la nau hi ha dos, el fill d'un d'ells, un explorador francès i el pilot del submarí.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola