Cèlia Espanya: una defensa aferrissada dels dialectes del català, en ebrenc

Meua, espill, corder, iaia. Aquestes quatre paraules són tan correctes com "meva", "mirall", "xai" o "àvia", però és bastant improbable que les veiem escrites en un mitjà de comunicació d'àmbit generalista. Si elja està tocat a bona part dels sectors, la sevaté encara més dificultats per treure el cap. I aquesta és la reivindicació deen tots i cadascun dels vídeos que penja a Instagram, TikTok i YouTube.Fa set anys que viu a Barcelona, on va venir per estudiar. Set anys en què s'ha trobat amb situacions de tota mena pel que fa al seu. Xerra en, sí, però ho fa en la varietat, ja que és, i això l'ha fet viure moments surrealistes. Per fer front alque tenen els catalans orientals de les-algunes vegades-, la Cèlia genera contingut a les xarxes socials per parlar una mica de tot i una mica de res amb només un únic punt en comú: l'ebrenc.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola