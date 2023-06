Quina és la forma ideal de col·locar els aliments a la nevera?

Potser és perquè tenim poc temps, per falta de costum, o que no ho sabem, però la majoria dels ciutadans col·loquen malament els aliments a la nevera. Cada producte té el seu lloc idoni alsi la seva forma preferent de conserva. De fet, l'així ho recull a la seva web i dona alguns consells per conèixer com s'ha de col·locar la compra a la nevera.Començant pels pisos superiors de la nevera, l'Agència explica que són els calaixos menys freds del frigorífic. És per això que recomana col·locar-hi els. Pels aliments ja elaborats, l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària recorda que el millor que es pot fer per conservar-los és embolicar-los o posar-los dins d'un recipient.Als prestatges inferiors, que són els més freds perquè tenen una temperatura d'entre 2 i 4 graus, s'hi ha de desar el menjar que necessita conservar-se millor. Entre aquests productes hi ha la. A més, aquesta mena d'aliments s'han de posar en un recipient amb una, ja que els líquids que desprenen poden impregnar de mala olor la vianda.Als calaixos del frigorífic s'hi han de col·locar les. Aquests espais de la nevera serveixen per protegir els aliments del fred directe, que provocaria que es fessin malbé abans d'hora. Els calaixos de la part inferior mantenen una temperatura d'entre 8 i 10 graus.Pel que fa als, l'agència de seguretat alimentària recorda que, un cop oberts, s'han de traspassar a un pot de vidre perquè les llaunes amb el fred es rovellen. A més proposa que productes com aquests ies col·loquin als prestatges de la porta del frigorífic.L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària també recomana que elshan d'estar ben aïllats de la resta de productes, per això recomana que es col·loquin a l'ouera del refrigerador. Aquest espai especial per als ous es manté sec i fresc i ajuda a dificultar laPer a quan es torna de la compra i per no trobar-seal fons del frigorífic, és millor deixar els productes més antics a primera línia. I col·locar els aliments més nous al darrere, d'aquesta manera serà més difícil que hi hagi aliments que caduquen dins de la nevera.I més val no comprar grans quantitats de menjar al supermercat: no és bo que la nevera estigui completament plena i els aliments estiguin amuntegats els uns amb els altres. És preferibleentre els diferents productes, això permetrà que el fred arribi ràpidament a l'aliment guardat.L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària conclou els consells parlant deli menjar congelat. En aquest espai s'han de desar tots els aliments que no es consumiran aviat, i s'han de guardar a una temperatura de -18 graus. A més, adverteix que els productes que es posen al congelador s'han d'identificar i marcar amb la. Finalment, recorda que els aliments que ja s'han descongelat no es poden tornar a posar el congelador.

