Fertilitat i salut mental: així funciona la nova consulta oncològica per a joves del Vall d'Hebron

Els tumors específics d'aquesta edat

Una experiència per millorar la supervivència

Necessitats i preguntes davant un diagnòstic de càncer

L'Hospitalha creat una, que tenen tumors, diagnòstics i abordatges diferents dels adults o els infants. La nova consulta, impulsada pels serveis d'Oncologia Pediàtrica i Oncologia Mèdica per sumar l'experiència dels dos equips, atén sobretot pacients, però també adults amb tumors pediàtrics i a la inversa. Des que va obrir, fa poc més d'un any, ha fet 45 primeres visites.En una roda de premsa per presentar la consulta i explicar-ne els primers mesos de funcionament, el subdirector assistencial de Vall d'Hebron, el doctor, ha destacat que els adolescents i joves es troben en una etapa en què estan construint la seva identitat, prenent decisions del seu itinerari vital i amb el seu entorn social bategant amb força. Per això, la nova consulta, ha precisat, ha posat el focus en la importància de tenir cura dels aspectes emocionals del col·lectiu, cosa que s'aconseguirà amb la inclusió d'unsanitari en el servei, i donar respostes ràpides a preguntes com pot ser l'impacte dels tractaments oncològics en laamb vies de derivació ràpides per a la sevaPer oferir un acompanyament d'acord amb totes aquestes necessitats, l'hospital va obrir l'abril de l'any passat una consulta oncològica per a adolescents i joves adults. Es troba a l'Hospital Infantil, amb la doctora adjunta d'Oncologia Pediàtrica,, i la doctora adjunta d'Oncologia Mèdica,, al capdavant.Pérez ha explicat que l'atenció sanitària d'aquests pacients es divideix "artificialment entre infants i adolescents, amb un tall d'edat entre els 14 i els 18 anys, i aquesta dicotomia obliga a escollir entre un equip i l'altre, ignorant així que els adolescents i joves adults són un mateix grup de pacients que es beneficia de l'atenció conjunta d'especialistes pediàtrics i d'adults per aconseguir els millors resultats".Els tumors que es consideren propis de l'edat adolescent i jove són els-diferents dels de l'adult-; el càncer de; els tumors dels, com l'osteosarcoma o el sarcoma d'Ewing, i els tumors, que afecten testicles i ovaris. La idea del Vall d'Hebron és estendre aquest model d'atenció conjunta a pacients amb altres càncers que es desenvolupen en aquesta edat. Tenint en compte, però, que aquests tumors també es poden diagnosticar en persones més grans, tot i que de manera molt poc freqüent. A la consulta han atès una pacient de 60 anys amb un tumor de Wilms i un de 48 anys amb un neuroblastoma, dues malalties pròpies d’infants.La consulta de Vall d'Hebron agafa com a referència el model d'altres països europeus, sobretot del, on fa dues dècades van analitzar les millores de la supervivència dels pacients amb càncer per franges d'edat des dels anys 80 i van observar quei terapèutiques, o sigui, que menys havia millorat la supervivència,La doctora Pérez ha subratllat que, davant d'aquests resultats, el Regne Unit va crearque han permès millorar la supervivència d'aquests pacients en un model que han anat implantant altres països. Aquest enfocament també ha permès, ja que moltes vegades es trobaven amb limitacions per accedir-hi, per exemple pels talls d'edat. La doctora González ha indicat que aquesta consulta pròpia ajuda "a oferir un abordatge més personalitzat i acurat", ja que els equips estan "al dia d'assajos clínics i protocols per a aquest grup".Com dèiem, la consulta ha incorporat un treballador social sanitari. Ho ha pogut fer gràcies al suport de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (), que ofereix suport social i emocional per promoure activitats de benestar i acompanyament assistencial per als joves i famílies.Aquest professional,, explica que algunes de les necessitats específiques sóni donar resposta a preguntes com les possiblesfísiques i funcionals dels tractaments oncològics. En aquest sentit, l'equip té cura de l'efecte sobre la fertilitat i sempre que es pot es fa unaen nois i unai/o còrtex ovàric en noies.El càncer en adolescents i joves adults es considera una. Entre els 14 milions de casos d'aquestes malalties que es diagnostiquen cada any al món, un 5% afecta menors de 25 anys. La seva supervivència se situa al voltant del 75%, però depèn molt de la mena de càncer que sigui.

