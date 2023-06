Desapareguda una dona de 65 anys a Barcelona

Laestà en parador desconegut des del passat 20 de juny, quan va ser vista per últim cop alde Barcelona. Elshan demanat ajuda per trobar aquesta dona dea través de les xarxes socials. Des del cos informen que podria estar desorientada.La policia explica que la dona desapareguda duia uns pantalons blaus, una brusa de color blanc, un jersei vermell, una jaqueta de color blau i una de verd i unes sandàlies roges en el moment en què va ser vista per últim cop.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola