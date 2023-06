El Clínic podria ser sancionat per la filtració de dades en el ciberatac

La directora de l’(APDCAT),, ha anunciat que ha obert un expedient informatiu ali a les seves entitats vinculades per determinar si l'hospital mereix ser sancionat per incompliment de la normativa de protecció de dades després que aquestes es filtressin arran d’un ciberatac Borràs ha apuntat que estan treballant per analitzar tota lai saber si aquestes entitats tenien implementades les mesures tècniques i organitzatives deapropiades per garantir un nivell deadequat al risc que comportava aquest tractament de dades. La directora ha recordat que les dades havien d’estar especialment protegides atès la seva sensibilitat i el volum d’informació.Borràs ha exigit més competències per tal d’incidir eni així garantir els drets dels ciutadans. “O tenim les mateixes competències que les autoritats europees o ens quedem enrere”, ha assegurat durant la compareixença d’aquest dijous per presentar la memòria de l’any 2022 de l’entitat que presideix. La directora ha subratllat que cal mirar al futur i ha presentat un pla estratègic de cinc anys que té com a objectiu conscienciar lai que les sancions esdevinguin “residuals”.Els pilars del nou projecte són lade la ciutadania; eldel reglament a través d’auditories preventives; la prevenció, de la mà de l’assessorament i la promoció de codis de conducta; la formació de professionals; i laper detectar tendències tecnològiques i serveis que impactin en la protecció de dades. En relació amb la memòria presentada, Borràs ha informat que leshan incrementat un 21% l’any 2022, el que confirma l’augment de les notificacions registrades any rere any. Les notificacions de violació de seguretat van afectar la confidencialitat i la integritat de més de 800.000 persones.Els actes externs malintencionats són la primera causa de les violacions: el, l’, eli elsón algunes de les tècniques més habituals en aquests casos. Segons l’informe, els ciberatacs suposen un 33% dels incidents notificats. En aquest sentit, la directora ha assenyalat que cal complir “més que mai” el reglament així com aplicar les mesures de seguretat adequades. “Laha arribat per quedar-se”, ha sentenciat Borràs, que ha insistit que els atacs poden tenir repercussions “reals” en les persones i els seus drets.El nombre més gran d’infraccions declarades es relaciona, com en anys anteriors, amb la vulneració dels principis de confidencialitat, seguit de la infracció del principi de licitud. Les més denunciades són les relacionades amb lai l’. En l’àmbit de tutela de dret, les persones afectades reclamen sobretot en l’àmbit de la salut i en l'àmbit policial. Pel que fa al, la majoria de reclamacions van dirigides a l’àmbit policial, també com l’any anterior.Durant la seva intervenció, la directora ha alertat que cada cop es detecten més organitzacions que consideren sistemes deper a l'exercici de la seva activitat ordinària. En aquest sentit, Borràs ha recordat que aquests sistemes tracten, i ha assenyalat que elno pot considerar-se una base jurídica per al control horari dels treballadors.

