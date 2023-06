Interior augmenta els efectius per Sant Joan i manté les restriccions al foc i petards a prop de zones boscoses

460.000 vehicles en l'operació sortida

"No abaixar la guàrdia" davant el risc d'incendis

Més Bombers i Agents Rurals

desplegarà prop de 5.600 servidors públics dels diferents cossos de seguretat per a la revetlla de. Segons ha detallat el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'activaran de forma extraordinària 2.506 agents dels Mossos d'Esquadra, prop d'un centenar més que l'any passat.Quant a les restriccions a, es mantenen igual que altres anys i no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, motiu pel qual, per primera vegada, s'habilitarà un carril addicional a l'AP-7 Nord entre Montornès del Vallès i Sils, que estarà operatiu a partir de les 15 h del divendres.Elena ha detallat en roda de premsa aquest dijous que, més enllà de l'increment d'efectius al cos de, elsi elsactivaran un dispositiu de gairebé 1.000 persones, i el 112 reforçarà el personal operador i de supervisió amb fins a 110 professionals treballant alhora.En el cas del cos de Mossos, el titular d'Interior ha detallat que es preveu que duguin a terme més dea les zones amb major nombre de desplaçaments i en els nuclis urbans. A més, el dispositiu desplegat per Interior també contempla un increment de la vigilància i control d'espais amb grans aglomeracions de persones, per tal de combatre la indisciplina viària, evitar aquelles activitats que puguin causar incendis, i treballar en la prevenció dels delictes sexuals.D'altra banda, lacalcula que prop de 2.000 agents formaran part també del dispositiu de Sant Joan, un 75% més que un divendres ordinari.Tal com ha assenyalat el conseller, el(SCT) estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h de divendres 23 i les 15 h de dissabte 24 de juny.En aquest sentit, Interior ja preveu que l'AP-7 i les vies que connecten amb destinacions costaneres tornaran a ser les que concentren més afluència de vehicles. És per això que, segons ha indicat Elena, per primera vegada, Trànsit habilitarà un carril addicional entre Montornès del Vallès i Sils, de 53 km en direcció Girona. La via estarà controlada per vols d'helicòpter i patrullatge dels Mossos d'Esquadra, i es quedarà operativa a partir de les 15 h del divendres.També durant la tarda del divendres, Trànsit limitarà per a tots els vehicles la velocitat màxima a 80 km/h a la B-23 i l'AP-7 en el tram entre Barcelona i Gelida. A més, durant tot el cap de setmana es manté l'obligatorietat de circular pel carril dret a vehicles pesants en alguns trams de l'AP-7, així com altres limitacions de velocitat i avançaments.D'altra banda, l'operació tornada de diumenge 25 de juny s'espera entre les 12 h i les 24 h i es calcula que uns 260.000 vehicles es mobilitzaran cap a la zona d'influència de la capital catalana. Davant d'aquesta previsió, s'instal·laran més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l'AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d'aquestes vies i trams.En la compareixença d'aquest dijous, Elena admès que la situació actual no és la mateixa que fa un any quant al risc d'incendis gràcies a les pluges dels últims dies i setmanes. Tanmateix, el conseller ha avisat que la massa forestal continua estant "estressada" davant la manca d'aigua i ha fet una crida a la "prudència" dels ciutadans i a "no abaixar la guàrdia".En concret, Elena ha avisat que hi ha indrets on, com és el cas de l'Alt i Baix Empordà, l'interior de l'Ebre, i els litorals de Tarragona i Barcelona. "Són indrets amb major pressió, major temperatura, més sequera i menys pluja", ha afirmat.Davant d'això, Interior manté igual que altres anys les restriccions al foc i petards i, per tant, no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Així mateix, el departament ha recomanat als ajuntaments que habilitin i delimitin espais per poder tirar petards.Pel que fa al cos de Bombers, de cara la revetlla Interior ha previst un dispositiu de reforç del personal de guàrdia durant la nit i tot l'endemà "preveient un increment notable del nombre de serveis". L'any passat, entre les 20 h del vespre del dia 23 i les 8 h del matí del dia 24, els Bombers van atendre 663 serveis, la majoria per petits incendis de vegetació i incendis de contenidors o mobiliari urbà divers.A banda, el cos d'Agents Rurals desplegarà un total de 300 efectius i ampliarà també l'horari de l'operativa per la revetlla. Segons han concretat, el dispositiu es dedicarà prioritàriament al control de la ubicació de les fogueres i l'ús de material pirotècnic per tal de comprovar que es compleix amb les restriccions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola