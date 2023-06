Activat un avís preventiu per contaminació per partícules a Barcelona

El Departament d’Acció Climàtica ha activat unper nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) als 40 municipis de la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric de la conurbació de. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants.Aquest avís comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que elés elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi lenvers el vehicle privat; notificar a les activitatsi de generació elèctrica que activin elsprevistos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin oleso obres ambLa mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dimecres va ser superior al valor de 50 micrograms per metre cúbic a tres punts de mesurament de la contaminació atmosfèrica de la ZPE, concretament a(Gràcia-Sant Gervasi), a l’(avinguda del Torrent Gornal) i a(Ribot-Sant Miquel). Aquest dijous matí s’han detectat també nivells força elevats i la previsió a 24 hores indica que es mantindran així, podent, ja que persistirà la intrusió de pols d’origen africà, amb unes concentracions d’entre 10 i 100 micrograms al sector nord-est de la península.La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.

