Mar Bosch guanya el Premi Crexells 2023 amb «L’edat dels vius»

L’escriptora(Girona, 1981) ha guanyat aquest dijous el LIIper la novel·la(Univers). Es tracta d’una distopia amb dues apocalipsis que mostra unes societats ideals on els joves no es fan grans i on els més vells s’apoderen d’una illa. El jurat ha premiat el treball per la seva “originalitat”, “ironia” i “vivesa” així com el punt “divertit” que ofereix. Amb referències i clicades d’ullet a, el jurat ha aplaudit la dialèctica i el punt de vista actual que es planteja entre els individus i la col·lectivitat. També han destacat la “perícia narrativa”, el punt de vista “canviant” i el joc de paradoxes “viu”. La dotació del premi és de 6.000 euros.La novel·la presenta una societat idíl·lica on la gent deixa de créixer quan fa 20 anys. Després d’ununa noia anomenada Elisa sobreviurà i descobrirà l’, el refugi d’una llarga generació de persones grans. L’obra de ciència-ficció s’ambienta en l'any 2406, en una societat que ha superat la. Segons el jurat, a la primera part del treball hi predomina el “silenci” i a la segona un autèntic “vodevil”. També els ha interessat que hi hagi el protagonisme d’una rata i l’existència de supervivents després d’una catàstrofe. En roda de premsa, l’autora ha aplaudit que, formar part dels guanyadors d’un dels premis literaris deamb més història, “valida una trajectòria” i és “tot un honor”.Bosch ha celebrat que va fer el llibre que “volia fer” i que s’ha pogut centrar en el llenguatge més enllà de la temàtica de la. L’escriptora ha explicat que a l’obra es produeixen dues apocalipsis “amb la desaparició d’homes i dones de 20 anys en una sola tarda”. “Ningú es pregunta on són els vells”, ha destacat. La desaparició dels joves succeeix a la primera part de la novel·la. Després, una de les supervivents descobrirà una illa, plena de dissidents: persones velles que van fugir i van crear una altra societat utòpica. “Són dues utopies en una. És divertida i ajudarà a reflexionar sobre diversitat de temes. Potser amb més ironia a la segona part i més sàtira a la primera”, ha concretat. “És la meva utopia disfressada”, ha fet broma.Entre els detalls destacats de l’obra hi ha el protagonisme d’una rata. L’autora ha explicat que en la societat de la primera part,, s’ha fet les paus ecològicament amb el planeta. “Això fa que els humans convisquin amb els animals”, ha advertit. La protagonista anirà a veure els animals de les clavegueres, com les rates, perquè li donin pistes d’on s’amaguen els qui fa temps que no veuen. “És l’excusa per fer un monòleg interior”, ha comentat.

