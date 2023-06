Què és l'axolot, l'animal exòtic en perill d'extinció localitzat al Priorat?

Què és l'axolot?

Un nen de 7 anys de(Priorat), va trobar un exemplar d'axolot a l'abril. Es tracta d'una espècie exòtica d'en. Aquesta setmana el mateix infant ha trobat un segon axolot a la riera de Marçà. En els dos casos, elss'han fet càrrec de traslladar els exemplars alque està a Masquefa (Anoia).A la zona de la riera de Marçà, ja s'ha trobat una granota morta, i se sospita que és per culpa de la presència dels axolots. És per això que els Agents Rurals intensificaran la seva tasca de control iper determinar i estudiar l'impacte de la presència d'aquest amfibi.El cos ha demanat que els veïns no s'apropin a la riera per evitar complicar la situació. Des d'Agent Rurals han insistit que l'alliberament d'espècies com aquesta suposen unimportant per a la transmissió de malalties a la fauna autòctona i han recordat que la llei actualaquesta acció.L'axolot és una espècie en perill d'extinció. Ara bé, són un animal molt perillós perquè poden arribar a matar els, a causa de la transmissió d'un fong letal. El seu aspecte és ben curiós, i poden recordar a un capgròs, però arriben a mesurar 30 centímetres. En comparació al seu cos gros, tenen els ulls petits. Per tot plegat, la traducció del seu nom vol dir "".Els seus colors varien segons el lloc on han viscut, però la majoria són de color marró i rosat i la seva pell és de textura gelatinosa. L'amfibi d'origen mexicà ara està en perill d'extinció per culpa del deteriorament del seu hàbitat i per la, ja que en alguns indrets està de moda tenir-los com a animals domèstics. Una de les principals curiositats d'aquests amfibis és que poden, com ara el cervell, la columna vertebral i el cor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola