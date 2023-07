La soledat, un peatge de fer‑se vell: «Aquest ja no és el món que jo coneixia»

La gran fotografia dels nets de la Mercedes Foto: Ricard Novella Centellas

La casa de les festes abaixa el teló

La fotografia del Martín que la Montserrat té al menjador de casa. Foto: Ricard Novella Centellas

L'aparició d'un "àngel de la guarda"

La Mercedes amb la Ruth, el seu 'àngel de la guarda' Foto: Ricard Novella Centellas

S'aixeca més aviat tard. No li agrada matinar. Prepara l'esmorzar i enllesteix les tasques de la llar que l'li permet -la malaltia només li dona el vistiplau per aquelles que no requereixen aixecar els braços per sobre les espatlles-. Enfila el passadís amb el caminador i es disposa a seure a la butaca del menjador. Si no és un dia especialment animat, allà es queda, amb la bata i la televisió, sota unaque presideix l'estança. No hi són, però li fan companyia. La gentrificació ha expulsat la descendència lluny del seu. A sobre, se li ha espatllat la màquina de cosir i ja només li queden la cuina i les plantes del balcó. Cap a les 21:00 hores, marxa al llit.Pot estar tres o quatre dies així, fins que la casa li cau al damunt i s'obliga a baixar al carrer amb la filla o la voluntària delsÉs el dia a dia de la, tot i que la soledat té molts altres noms. I la majoria Segons les dades de l'INE i l'IDESCAT , el 2020, a Catalunya, gairebé, sense parella o qualsevol altre familiar. Representen el 36% dels catalans de la franja d'edat més alta. D'entre ells,com la Mercedes. L'esperança de vida continua creixent, cada cop hi ha més opcions de poderi combatre la soledat, quequan ens arribaven notícies de persones que morien soles, és una prioritat de primer ordre per entitats que intenten cridar l'atenció sobre la situació d'aquestes persones.Amb, la Mercedes nota que no té el cap com abans i que hi ha coses que se li escapen, però és molt conscient de la seva realitat. "", diu amb una barreja de sarcasme i cruesa. Estar sola no vol dir estar aïllada. Una de les filles la visita gairebé cada dia i la resta venen de tant en tant. També té la, el seu "", amb qui es troba cada dijous. El problema és que. Tot és diferent de com ella ho recorda. La cadira de rodes i el taca-taca s'encarreguen que no se n'oblidi. No té els mateixos incentius que en aquells temps en què no acumulava tanta experiència. Sobretot, des queen un viatge a Mallorca amb l'Imserso ja fa tres dècades.Tampoc es pot refugiar en les amigues. Laha estat l'última a marxar. Qui pogués portar-la de nou, pensa. Des d'aleshores, totes són conegudes amb qui té una bona relació, simplement. Les saluda, s'aturen a xerrar i, a vegades, intercanvien alguna informació més personal, però no són amigues. "", explica. Quan es descobreix amb autoritat per donar lliçons vitals, l'envaeix un cert vertigen: "". Després de la Magdalena, la Mercedesper culpa d'una llarga malaltia. Una altra palada per fer el buit una mica més profund. Amb tot, intenta ser optimista i fer el cor fort per no preocupar la família. Després d'acomiadar tants éssers estimats, troba la felicitat en la dels que continuen amb ella.El pis de les Corts és el resultat de la feina i de les estretors d'un matrimoni obrer deque va decidir emigrar a Barcelona a la recerca d'una vida millor. Amb la mort de la mare, la Mercedes va heretar unai un piló de responsabilitats que no li corresponen a una nena de. Amb cinc germans menors a càrrec seu i un pare desbordat, va haver de veure el món des dels ulls d'una persona adulta des de massa aviat i, en fer-se vella, li éscom ella.De la seva vida a Catalunya amb el Martín, el més bondadós de tots els pretendents, recorda amb una estima especial. El tamboret que havia fet servir per arribar al taulell de la carnisseria i poder atendre una clientela que abusava constantment de la seva innocència infantil va passar a fer la funció de cadira per acollir els amics en el seu pis en propietat. Un pis, però, que. Al tamboret se li ha perdut la pista i la casa ha quedat deserta i silenciosa, com en els instants posteriors al pas d'un cicló que s'ho ha endut tot.Lava ser el primer avís de la clausura. La Mercedes no havia anat mai enlloc sense ell i no estava disposada a canviar aquesta circumstància. Va deixar de veure els matrimonis amics, es va aïllar a casa i va iniciar un dol que s'acabaria allargant quatre anys. "", explica. Va ser llavors quan va començar a omplir el pis de. A més del gran quadre amb tots els nets, té el menjador ple de petits retrats de les filles, els besnets i del Martín. "", diu. No va deixar de vestir de negre fins que els van trucar des de l'escola d'una de les netes arran d'uns dibuixos "preocupants". "quan em venien a veure", recorda amb un somriure.Després de molt temps enfonsada en el pou de la soledat i l'aïllament -o, cosa que és el mateix, a la seva butaca-, la filla més propera va decidir que calia buscar un cable que mantingués la Mercedes connectada al món. Va ser aleshores quan es van creuar amb els. Un bon dia, dos treballadors de l'associació van aparèixer a casa peri van comprovar ràpidament que les seves necessitats es corresponien a la perfecció amb els serveis que li podien oferir. Van provar amb la, una voluntària plena de tendresa i vitalitat, i no van trigar a connectar. El procés de compatibilitat es podia donar per finalitzat i amb una conclusió clara: la Mercedes havia trobat el seu "".Així defineix la Ruth, amb qui es troba cada setmana per parlar de les seves coses, caminar una mica més lluny de l'habitual i, en definitiva, passar l'estona. A vegades, intenten agafar el transport públic, però topen amb massa impediments. Araamb l'ajuda de l'associació, que també organitza esdeveniments amb els usuaris. "", explica la Mercedes. Per a la Ruth, les trobades constitueixen un "" molt enriquidor per a les dues parts. I la família ho celebra, ja que pot respirar una mica més alleugerida. Perquè

