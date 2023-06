El Clàssic a Montjuïc ja té data: així serà el calendari de la Lliga

El calendari complet de la Lliga 2023-2024

El primer-i l'únic, si les obres del Camp Nou avancen tal com estan previstes - es jugarà el cap de setmana del 29 d'octubre. Així ho ha determinat el sorteig del calendari de la lliga, que s'ha celebrat aquest dijous i que també ha situat el partit entreal Santiago Bernabéu pel cap de setmana 21 d'abril. Pel que fa a l'enfrontament entre equips catalans, el Barça i els'enfrontaran el cap de setmana del 10 de desembre a Montjuïc i el del 5 de maig aLa primera jornada serà el cap de setmana del 13 d'agost, on el Barça visitarà Madrid per jugar contra elmentre que el Girona tindrà un primer rival complicat, amb la. Per altra banda, el campionat de Lliga acabarà el cap de setmana del 25 de maig amb el Barça visitant el camp delmentre que el Girona rebrà el

Calendari de la Lliga 2023-24 by Naciodigital on Scribd

