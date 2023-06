Collboni fitxa una exregidora d'ERC com a arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona

Canvis en l'estructura de l'. Després de presidir la primera comissió de govern, nou alcalde de la ciutat , ha nomenat-urbanista i exregidora independent per ERC en l'últim mandat-de l'Ajuntament. D'aquesta manera,, provinent dels comuns i artífex de les transformacions urbanístiques d'aquests quatre últims anys, ha estat rellevat del seu càrrec. Ho ha anunciat Collboni aquest dijous al matí, en una roda de premsa des de l'Ajuntament, des de la qual ha destacat que Buhigas és laarquitecta en cap de l'administració barcelonina.Buhigas va ser la número nou d'ERC en la llista encapçalada perdel 2019. Durant la primera etapa del mandat es va ocupar de lesdes de l'oposició, però el setembre de 2020. Va assegurar que deixava el càrrec per dedicar-se a la seva carrera professional com a arquitecta fora de la vida política.La nova arquitecta en cap de Barcelona és llicenciada en arquitectura a l'de la Universitat Politècnica de Catalunya. També és la fundadora de la consultora Urban-Facts, dedicada a l'estratègia urbana. Ha treballat a l'agència pública Barcelona Regional, i ha participat en diversos fòrums internacionals.

