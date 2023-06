La «carta de la por»: l'escrit que envia Hisenda si t'has oblidat de la declaració de la renda

A partir del dia 27 de juny Hisenda començarà a enviar la "". Es tracta d'un requeriment que rebran tots els contribuents que s'hagin oblidat de pagar a l'. I les conseqüències de rebre aquesta carta són dures: penalitzacions d'entre el 50 i el 150% del deute amb Hisenda.Hisenda té fins aper enviar la "carta de la por", ja que com informa TaxDown, el període de revisió dels tràmits fiscals de l'Agència Tributària pot allargar-se quatre anys. Per això, no et pensis que t'ho has estalviat si han passat uns mesos des del final del termini de la declaració de renda 2022-2023.La sanció depèn de molts factors, un d'ells, per exemple, és si el contribuent ja se n'ha oblidat de pagar altres vegades, o si Hisenda creu que hi ha hagut un perjudici econòmic. Si la persona és conscient que s'ha oblidat de pagar, pot reduir la sanció presentant l'fora del termini de pagament. La penalització serà segura, però com menys dies passin, més baix serà l'import de la: per cada mes de retar els interessos de la multa pugen un 1%.

