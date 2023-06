Quina és la planta més tòxica d'Europa que creix a Catalunya?

Què és la tora blava i per què és tan tòxica?

Tora blava, la planta més tòxica d'Europa. Foto: Cedida

Com distingir la planta més tòxica d'Europa?

Quins símptomes causa i com tractar-los

Tora blava, la planta més tòxica d'Europa. Foto: Xarxa de Parcs Naturals

Per a molts es tracta d'una planta molt bonica. La sevaen forma d'espiga contrasta entremig dels prats verds de l'i fa que pugui ser un reclam per aquells que la desconeguin. Però es tracta de la, és lai es troba alsLa setmana passada un excursionista resultat intoxicat de gravetat al Ripollès després d'haver ingerit aquesta planta . I és que no s'hi pot fer broma. Els bombers alerten que la tora blava es pot confondre amb l'o brúcol i apunten que, davant el dubte, cal prudència i no menjar cap tipus de planta a l'alta muntanya. De fet, experts de l’Hospital Universitariexpliquen que a la primavera, és habitual trobar plats amb api silvestre a restaurants del Pirineu català. Fa un parell d'anys un home va confondre l'api amb la tora blava i se'n va posar una mica a la boca. Quan es va adonar que s’havia equivocat, la va escopir. PeròLa tora blava es coneix popularment comen referència a una llegenda dels Pirineus que parla d’uns pastors que farts que els llops ataquessin els ramats, van matar un animal, el van omplir amb tora blava i l’endemà van trobar un grapat de llops enverinats. El seu nom en llatí, Aconitum napellus, també avisa de la seva perillositat. Aquesta planta té dues substàncies potencialment molt verinoses,i la. “L’acònit conté una sèrie d’alcaloides com l’aconitina amb una toxicitat cardíaca i neurològica altíssima”, explica el Dr. Robert Blasco, adjunt del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i professor de Medicina de Muntanya de la Universitat de Girona (UdG).De fet, es considera que amb la ingesta d’entreI també s'alerta que millor ni tocar-la, ja que si la toquem amb la mà i després ens la passem per la cara, podem intoxicar-nos a través de les mucoses i orificis corporals.Per poder saber si el que tenim davant és la planta més tòxica d'Europa, cal conèixer com és i on acostuma a créixer. A casa nostra, la tora blava creix a una altitud d’entre 500 i 1.800 metres i s'estén des de lai l'fins a la, el, la, eli el(Catalunya Nord). És una planta que comença a florir al juliol i es troba a la vora dels cursos d'aigua, als boscos i llocs de descans del bestiar, tot i que els animals no s’hi apropen.La planta fa entre 50 cm i 150 cm d’alçada i la, plena i coberta de, tallades en segments curts i punxeguts. En canvi, l'api silvestre o brúcol fa dos metres d'alt, té una gran tija buida i crestada i fulles només a la part superior, molt grans, tridentades i marcadament dentades. A més a més, creix en llocsi àrids, com tarteres i, sovint per sobre els 1.800 metres d’altura.Els primers símptomes després de la ingesta són unSeguidament, entre els 5 i 25 minuts de la intoxicació, poden aparèixer alteracions(vòmits o diarrea) i, com alteracions visuals, motores oTambé poden aparèixer alteracions cardiològiques en formaventriculars i paradaen menys d’una hora. Per això, els experts alerten de la gran perillositat de la planta i a més, tenint en compte que es troba en zones d'alta muntanya que en molts casos són de difícil accés.Per aquest motiu, si algú ingereix per equivocació aquesta planta ha d'avisar de manera immediata als serveis d'emergències trucant alperquè es puguin desplaçar a la zona el més aviat possible. “I si creiem que pot haver intoxicació i en cas d’observar alteracions neurològiques col·locar la víctima ende seguretat fins que arribin els serveis d’emergències”, recorda el Dr. Blasco.per revertir els efectes tòxics de la tora blava però es poden tractar els símptomes a les unitats dei en cas extrem oferir tècniques de suport per oxigenar la sang. Els experts alerten que la detecció precoç i l’activació dels sistemes d’emergències poden salvar la vida de la víctima si se li ofereix suport per mantenir-la en vida, mentre l’organisme va eliminant els tòxics durant lesaproximadament.El Dr. Blasco assenyala que la primera mort documentada, per ingesta de tora blava a la península data de l'any, a(Girona). Uns pastors van agafar unes tiges per cuinar-les al foc amb uns ocells que havien caçat, però no van tenir temps a tastar-ho, només amb el contacte van morir tots.

