Homofòbia a Màlaga: ofereixen 20 euros «per cada malalt capturat»

hemos amanecido con este cartel en livensa living malaga hecho por los residentes, esto es lo que tenemos q soportar la gente del colectivo estando supuestamente en un “lugar seguro”. Necesitamos que esto pare y que no vuelva a ocurrir, no somos enfermos!! pic.twitter.com/339SldwR4S — anyis (@angieitshere) June 16, 2023

Un cartell homòfob, que ofereix"per cada malalt capturat", en referència als homosexuals, ha aparegut en una residència universitària de. L'empresa que gestiona les instal·lacions, Livensa Living, ha explicat que ha denunciat els fets i ja ha retirat els exemplars que hi havia penjats. "", afirmava el cartell, ja que durant el juny se celebra el mes de l'orgull LGBTQ.Un universitari de la residència va denunciar els fets a través d'un tweet. La seva denúncia s'ha fet viral a les xarxes, on ha difós la fotografia del cartell. Tot i que la imatge implicava la recepció de la residència i hi havia el logotip de l'empresa, van ser els residents els que van fer la difusió, segons ha explicat l'usuari de. Encara no han transcendit els responsables de l'acció homòfoba.

