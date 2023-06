La flor-i-nata de l'«establishment» dona suport a Santacreu per reconquerir la Cambra

Santacreu, una candidatura "empresarial"

La plana major deeconòmic surt en tromba per recuperar el control de la Cambra de Comerç de Barcelona. Figures rellevants del poder financer i empresarial donen suport a la candidatura de l'empresari Josep Santacreu. Formalment, les candidatures no són personals, sinó d'empreses i companyies. Però en la llista de Santacreu s'hi han integrat algunes de les corporacions més emblemàtiques del país. Així, s'hi pot veure el, i que competirà en un dels epígrafs amb la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, que forma part d'. Saba Aparcamentos () lluitarà amb Parlem Telecom. En un dels epígrafs d'activitats immobiliàries, es presenta amb Santacreu, expresident del Cercle d'Economia.Elha publicat aquest dijous les candidatures al ple de les cambres catalanes, que elegiran els seus òrgans de direcció el setembre vinent. Aquest era el darrer tràmit previ a una campanya que estarà centrada en la batalla per la, on el pols està polaritzat en dues candidatures, la independentista d'Eines de País/Un Pas Més i la de l'empresari, exconseller delegat de la companyia d'assegurances DKV.Com ja vam informar, totes dues candidatures han aplegat un seguit de forces àmplies per imposar-se a les urnes. La llista d'Eines de País aplega l'actual junta de govern de l'entitat, que presideix ara(Semillas Fitó) apareix com a número dos, tot i que la candidatura no ha presentat formalment un candidat a la presidència perquè enfoca l'elecció com una conquesta a la majoria dels, expresident i referent de la branca més activista del sobiranisme, és també candidat. L'ANC ja ha expressat el seu suport a la candidatura, que inclou també l'exsecretari general d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós.Eines de País ha inclòs també personesen les eleccions del 2019. Un d'ells és l'empresari, CEO de La Mallorquina i president de Barcelona Oberta, una plataforma que reuneix una vintena d'eixos comercials. Jené prové de l'equip d'Enric Crous, exdirector general de Damm, que es va postular a la presidència el 2019. Eduard Torres, president executiu de Turisme de Barcelona, és un altre nom pesant, com ho és Ernest Pérez Mas (Parlem).Malgrat que ser sobiranista i empresari sembla a priori compatible, des de l'entorn de Santacreu es defineix com a "empresarial" la candidatura de l'exdirectiu respecte a la d'Eines de País. El que sí que és evident és el fil directe entre la seva llista i entitats com. Com vam explicar, la candidatura de l'ex-CEO de DKV es va forjar entorn tres noms: el mateix Santacreu,(Fluidra) i(Moventia). Curiosament, els dos darrers no són candidats però ja formen part del ple ja que han estat designats per, en el cas de Planes, i per Pimec, Martí, per ocupar dos dels sis llocs reservats a les patronals.A banda dels grans noms esmentats abans, la participació de Pimec ha estat evident, com asseguren des del món econòmic, amb un nom com l'exvicepresident del Barça. o, un dels vicepresidents de Pimec. Molt proper a FemCat és(La Farga). I si Eines de País té en Puigcercós, Santacreu també inclou figures properes a Esquerra Republicana, com, president de Pimec Logística. I un altre nom a seguir és l'empresari, considerat, molt

