Mor un nen d'un any atropellat per una furgoneta a Barcelona

Tragèdia al districte de. Un nen d'un any va perdre la vida després de ser atropellat per una furgoneta al carrer, a la cantonada amb el, al barri de. Els fetsEl nen va resultar ferit en el sinistre i va ser traslladat a l'hospital en una ambulància del(SEM). Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha acabat morint hores després. És la víctima número dotze que perd la vida en un accident de trànsit a la capital catalana.El conductor de la furgonetaque li va fer la Guàrdia Urbana. Fins al lloc s’hi van desplaçar dotacions de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la policia municipal per investigar les causes del sinistre.

