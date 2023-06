El PSC prioritza Junts a la Diputació de Barcelona però avisa: «Estem parlant amb ERC i els comuns»

Abans de la investidura de Jaume Collboni, desterrant Xavier Trias, guanyador del 28-M, de l'alcaldia de Barcelona, la reedició del pacte entre el PSC i Junts a lade Barcelona es donava gairebé per feta. Però la maniobra de l'Ajuntament ha sacsejat els plans i ha obert un debat intern dins els juntaires , que sembla que cada vegada més s'estan inclinant cap a la no repetició d'un pacte a l'ens supramunicipal. És per això que el PSC, partit amb més pes a la Diputació després del 28-M, ja està activant tots els mecanismes possibles per assegurar-se la presidència. "Estem satisfets de com ha anat amb Junts. Ens agradaria poder-ho reeditar. Però depèn de Junts i respectarem la seva decisió. Ara bé, estem obrint altres opcions i estem parlant amb ERC i els comuns", ha assegurat aquest dijous la portaveu parlamentària dels socialistes,, en roda de premsa des del Parlament.Des d'un inici el PSC ha tingut molt clar que vol reeditar el pacte a la Diputació. "En fem una valoració molt positiva", han dit diversos portaveus socialistes aquestes últimes setmanes. Aquest darrer mandat, les relacions entre els dos partits a l'ens supramunicipal han estat bones i el full de ruta dels decontemplava tancar aquesta mateixa setmana un acord amb els de Laura Borràs i Jordi Turull. "Insisteixo que nosaltres estem satisfets amb el pacte que tenim a la Diputació", ha afegit Romero durant la seva compareixença. En tot cas, davant la possibilitat que el "no" s'imposi a Junts, el PSC té previst mantenir converses amb tothom per buscar alternatives. D'entrada, però,ja ha assegurat qued'una presidència socialista a la Diputació.És aquí on entra en joc el diputat que té Tot per Terrassa a la Diputació. La formació liderada per-exsocialista que va deixar el partit arran del 155- governa a la ciutat egarenca amb ERC i Junts. Si els dos partits independentistes aposten per arribar a un acord a la Diputació, entre els dos sumen 23 diputats provincials, i amb Tot per Terrassa això faria arribar a 24. És un nombre superior a la suma del PSC -17 escons- amb els comuns, que en tenen cinc i que per tant en sumenamb els socialistes. En segona volta, és elegit president qui té més vots, de manera que un dirigent de Junts podria arribar al càrrec. Ara bé, no està tan clar que Tot per Terrassa doni els seus vots als dos partits independentistes com ha fet al municipi per governar.En aquest escenari, es podria repetir la fórmula Collboni a la Diputació? És a dir, que eli donés els seus 4 vots al PSC? D'entrada, és una opció de la qual descarten participar els comuns. Així ho va assegurar aquest dimarts el portaveu d'En Comú Podem a la Diputació, David Cid, que també va apuntar que la seva aposta és un govern progressista, si bé donen per fet que es repetirà la "sociovergència".

