El TC conclou que els tribunals d'Osca van vulnerar els drets de Lluís Puig amb la fiança del cas Sixena

Ell (TC) ha acceptat el recurs presentat per l’exconselleri ha conclòs que el jutjat de primera instància i instrucció número 3 d’Osca i l’audiència provincial posteriorment van vulnerar la presumpció d’innocència de Puig amb la fiança de 88.000 euros que li van posar quan es va obrir judici oral per un delicte de desobediència en el cas de les obres d’art de Sixena.Ho ha avançat El Punt Avui i ho ha pogut confirmar l’ACN. A parer del TC, la instructora “anticipa una pena que no ha sigut declarada en sentència i vulnera la presumpció d’innocència del recurrent”, restringint de forma temporal la seva capacitat de disposar dels seus bens.El jutjat d’instrucció número 3 va dictar resolució d’obertura de judici oral el 5 de desembre del 2019 imposant una fiança a Puig de 88.000 euros, una xifra propera a la multa que demanava l’. En canvi, la fiscalia demanava una multa de menys de 4.000 euros. Puig va recórrer aquesta resolució i després la va portar a l’audiència provincial, però en tots dos casos els recursos van ser rebutjats.Posteriorment, va portar el cas al TC, argumentant que aquesta fiançai és contrària a la presumpció d’innocència, ja que suposa una “autèntica pena anticipada”.El TC conclou queabans del judici, i conclou que “suposa una anticipació de pena, ja que equipara acusat i culpable” i “avança els efectes jurídics d’una només eventual sentència condemnatòria”.

