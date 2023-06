Cinc pel·lícules per veure la nit de Sant Joan 2023

Stand by me (1986) - FILMIN, MOVISTAR+ i RAKUTEN TV

Una de les millors adaptacions cinematogràfiques que s'han fet mai d'una obra d'... i que no gira al voltant del gènere del terror. En un relat curt, de menys d'hora i mitja, el film explica la història d'un grup d'amics que decideix emprendre una aventura per trobar un altre noi que ha desaparegut. Seguint els seus propis instints, en plenes vacances d'estiu, tots quatre joves s'enfrontaran a diversos reptes que aconseguiran fer-los créixer. Tot un clàssic dels anys 80, amb una forta essència clàssica, tant en el seu relat com en les seves formes.

Midsommar (2019) - MOVISTAR+ i FILMIN

Sant Joan és una de les festivitats més singulars de les nostres tradicions. Molts cinèfils associen les fogueres, però, a moltes altres litúrgies, especialment paganes, que han estat reproduïdes en desenes de pel·lícules. El director, vertebra aquesta obra mestra del terror psicològic. Ens situa una parella que passa per una mala època i decideix anar amb un grup d'amics a un poblet de Suècia on celebren una festa estiuenca. A partir de llavors el que es troben els durà a un malson. Un dels millors papers de

Mamma Mia! (2008) - AMAZON PRIME VIDEO, SKYSHOWTIME i MOVISTAR+

Cal alguna mena d'excusa per tornar a gaudir d'un dels millors musicals cinematogràfics del segle XX? No, però sí encara t'has de justificar amb algú, donar la benvinguda a l'estiu amb aquesta obra que aglutina cançons d'ABBA, una illa grega,, Pierce Brosnan... Gaudir de la nit de Sant Joan amb aquest film és una molt bona entrada d'una de les millors èpoques de l'any.

Barcelona nit d'estiu (2013) - NETFLIX i FILMIN

Obligada recomanar-la, potser com a única referència de l'amor en Sant Joan en una pel·lícula... feta en català i a Catalunya.va enlluernar el públic amb aquesta fòrmula del film episòdic amb diverses històries creuades, que a sobre va captivar la taquilla catalana. Encara que ells se situïn a mitjans d'agost pel moment en que va creuar el cometa Rose, l'ambientació, la calor i l'amor són sinònims de la revetlla de Sant Joan.

La innocència (2019) - RTVE

és una de les festivitats més celebrades, estimades i esteses de tot Catalunya.. Donar la benvinguda a l'estiu requereix sortir al carrer o celebrar-ho en comunitat, però tots aquells que vulguin descansar, passar la nit tranquils o, simplement, odien els petards, us donem una alternativa cinematogràfica.La podeu fer servir, fins i tot, durant el dia de Sant Joan, aprofitant que l'endemà potser noEncara que moltes recomanacions aniran lligades als rituals, al foc, a la litúrgia o als dimonis, des de Nació us portem una selecció variada de gèneres i plataformes perquè pugueu triar amb quina us quedeu durant la revetlla de Sant Joan.

