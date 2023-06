Emotiva reacció de Twitter a una nena de 13 anys sense festa d'aniversari

Hoy es un dia muy especial.Hace 13 años nació mi hija Aitana. Si queréis enviar felicitaciones por aquí se lo enseño,le animará pues se ha quedado sola al querer celebrarlo con amigas.Nadie ha querido asistir en uno de los 3 días propuestos.Estoy dolido y triste por ella.Gracias — Daniel Jerez Torns (@jerez_dani) June 21, 2023

Mi hija está leyendo cada comentario y tiene la cara iluminada de felicidad,dando grititos.Yo he tenido que retirarme para limpiarme los ojos que me ha entrado algo y me provoca alguna lágrima y no miento. No para de decirme:"mira papá, dice que también le pasó".Sois muy grandes! — Daniel Jerez Torns (@jerez_dani) June 21, 2023

, com totes les xarxes socials, pot ser un lloc ple dei mal ambient, però també pot ser un espaii en el que es facin coses que realment aporten a la. Aquest segon escenari és el que s'ha viscut arran de lad'uni unade 13 anys que s'ha quedat sensepublicava a la xarxa social aquest dimecres que era un dia molt especial perquè feia 13 anys que havia nascut la seva filla. Però no era el millor dia. "Si voleu enviar felicitacions per aquí li ensenyo, l'animarà perquè s'ha quedat sola en celebrar-ho amb les amigues. Ningú ha volgut venir a cap dels tres dies proposats. Estic dolgut i trist per ella", deia el pare de la menor.Però la resposta de Twitter ha estat una meravella i ha convertit un dia de tristor en un d'. El tuit s'ha fet viral i ha rebut més de 6.000 respostes. Des d'anònims, a personalitats més conegudes passant per empreses. Tothom ha volgut enviarde felicitació a la petita després de llegir els fets que relatava el pare.Jerez, veient l'allau de respostes, ha volgut agrair a tothom qui ha enviat missatges a la seva filla. "Té la cara il·luminada de, està cridant", ha explicat, a la vegada que també ha confessat que està plorant d'emoció. "Sou molt grans", ha conclòs el pare de la petita.

