Descobreixen que els homes són més vulnerables al càncer degut al cromosoma Y

Els homes moren més que les dones per càncer. Lafa que els homes siguin més vulnerables als tumors, segons un estudi publicat aquest dimecres a la revista. "Quan les cèl·lules perden el cromosoma Y, esgoten els linfocits T, que són imprescindibles per combatre el càncer. Llavors els tumors creixen de forma agressiva", ha explicat un dels autors de la investigació,Els homes tenen un cromosoma X i un Y, i les dones tenen dos cromosomes X. Aquesta diferència pot ser la raó que expliqui per què els homes són més vulnerables al càncer. Fins ara s'havia demostrat la pèrdua del cromosoma Y en cèl·lules canceroses, però no es tenien clares les implicacions que tenia això en els tumors.Ara, l'estudi s'ha fixat en què succeeix quan les cèl·lules perden el cromosoma Y, un fet que passa en un 40% delsi a mesura que l'edat avança. Els resultats han demostrat que, sense el cromosoma YLa bona noticia de la investigació és que els tumors sense el cromosoma Y responen millor a un dels principals tractaments contra el càncer de bufeta. Gràcies a això els investigadors creuen que l'estudi ajudarà a identificar els pacients que responen millor a la, tot i que també apunten que s'haurà d'estudiar en quina mesura responen millor al tractament.Els investigadors estan desenvolupant una prova per detectar la pèrdua del cromosoma Y en els tumors amb l'objectiu de poder ajudar els metges acontra el càncer de bufeta als resultats d'aquest estudi.

