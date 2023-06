Un youtuber relata la seva experiència en el submarí del Titànic: «Han de polir moltes coses»

Els cinc tripulants deldesaparegut mentre feia una visita turística a les restes del Titànic viuen aquest dijous una jornada crítica per a la seva supervivència. Les hores d'oxigen s'acaben i, tot i que la Guàrdia Costanera dels Estats Units ha localitzat nous sons a la zona, els experts tenen poques esperances d'aconseguir un desenllaç feliç. En aquest context, el youtuber mexicàha explicat com va ser la seva experiència a bord.va ser un dels primers clients d'que, el 2022, va descendir a les profunditats de l'oceà Atlàntic per veure en primera persona les restes del Titànic. Si bé, ja va topar amb diversos contratemps. "Et sents abandonat a l'hotel perquè no comparteixen informació amb tu.", analitza. Un any abans, ja havia intentat formar part de la missió, però es va haver de suspendre per problemes tècnics.En el segon i definitiu intent tampoc va quedar exempt de problemes. Quan havien descendit 1.000 metres, ungairebé va provocar que haguessin de tornar. Es va superar el temps màxim sense comunicació i, quan estaven a 2.000 sota la superfície marítima, van decidir pujar. Si bé, durant l'ascens van recuperar el contacte amb la central.Amb tot, l'exploració del vaixell va durar una hora, assegura el youtuber. "", afegeix. Això sí, reivindica que no es penedeix d'haver viscut l'experiència, que va ser "", tot i el servei al client.

