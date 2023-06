El Col·legi d'Advocats critica la «pena de telenotícies» a l'alcaldessa de Sitges

El degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez, ha criticat la "pena del telenotícies" per l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), en la causa en la qual està investigada amb 12 persones més pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en l’adjudicació de subvencions i contractes menors. "No tenen en consideració la importància que té aquesta presumpció d'innocència", ha lamentat.



En una intervenció des del públic en la taula rodona "Per què encara hem de cuidar la democràcia? Des d'una perspectiva 'quasi' judicial", que ha organitzat l'Observatori dels Drets de les Persones de l'Icab, ha desenvolupat que "la reputació d'aquesta persona que s'ha anat detinguda és importantíssima".

Sánchez ha qüestionat que sigui necessari executar l'ordre de detenció d'aquesta forma, ja que, a parer seu, hagués estat suficient una citació judicial i: "", ha afegit sobre la detenció de Carbonell.

Aquest mateix dimecres, l'Observatori va emetre un comunicat en la mateixa direcció i va remarcar que la legislació reforça "determinats aspectes de la presumpció d'innocència que inclou la part processal i la part extraprocesal" fins que existeixi una condemna ferma. "Les autoritats han de complir amb tal presumpció, comportant que els fets esdevinguts en el dia d'avui vulneren" la legislació que reforça mesures per protegir la presumpció d'innocència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola