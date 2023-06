Trias assegura que Collboni «no és un alcalde il·legítim» però votar el PSC és fer-ho «contra Catalunya»

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona i guanyador de les eleccions, Xavier Trias, ha considerat que la investidura de l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, respon un acte vergonyós però ha negat que sigui. "Jo no puc dir que el senyor Collboni sigui un alcalde il·legítim. És un senyor que ha estat alcalde fent un acte que jo crec que és vergonyós i que és enredant el PP, els ha enganyat", ha criticat en una entrevista a El Punt Avui d'aquest dijous recollit per Europa Press.Trias ha acusat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, d'"haver estat un forjador d'aquest acord amb el PP" i de --textualment-- dir que tot s'hi val en contra de Trias.pel pacte d'investidura de Collboni al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Trias ha considerat que votar el PSC i el PP és fer-ho "en contra de Catalunya" i, respecte a aquests últims, ha afegit que ho fan per guanyar vots al conjunt d'Espanya.L'exalcalde de Barcelonano amaga des de fa dies la sevapel que va passar dissabte passat en la sessió de constitució del nou. L'estirabot ambi les forces que li van donar suport - el seu que "us bombin a tots" - ja queda enregistrat com un dels moments de la història recent de la política barcelonina. Però el malestar acumulat en els últims dies no impedirà, necessàriament, queanalitzi fredament quines aliances ha d'establir a laPer ara no es pot descartar que el partit torni a pactar amb el, com ha passat en l'últim mandat, en quèha exercit de president de l'ens provincial. Així ho ha expressat el mateix Trias en una entrevista a Els Matins de TV3: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola