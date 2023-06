Mor Manuel Araya, xofer de Pablo Neruda i testimoni clau en la investigació del seu assassinat

Manuel Araya, xofer i assistent personal del poeta Pablo Neruda, ha mort aquest dimarts als 77 anys a l'Hospital Claudio Vicuña, a la regió xilena de Valparaíso, després de patir un problema cardiovascular. La mort ha estat confirmada pel Partit Comunista de Xile, on militava el Premi Nobel de Literatura del 1971. En un comunicat, la formació ha expressat la importància d'Araya en el seu testimoni i la "valentia perquè expliqués la versió real".

El PC de Xile fa referència al fet que Araya va desmentir en reiterades ocasions la versió oficial que assegurava que Neruda havia mort per culpa d'un càncer, assegurant que va ser assassinat pel règim d'Augusto Pinochet (1973-1990). L'escriptor xilè, líder d'opinió considerat "un perill públic" per al mandatari, va morir el 23 de setembre del 1973, dues setmanes després del cop d'estat que va enderrocar el president socialista Salvador Allende, amic del poeta.

"Manuel Araya va estar sempre a disposició d'aquesta investigació judicial i va bregar amb totes les seves forces perquè no només el llegat del nostre Premi Nobel perdurés, sinó que també s'imposés la veritat sobre la seva mort, investigació que, encara que estigui en desenvolupament, ens llança importants llums sobre la partida física del poeta", han agraït des del partit.



Un grup de forenses ja va assenyalar el 2017 que el premi Nobel de Literatura no va morir de càncer, tal com es va informar inicialment, cosa que obre la possibilitat a altres hipòtesis. Entre aquestes, la que defensava Araya i els membres de la formació comunista xilena. Neruda podria haver estat enverinat o assassinat per Pinochet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola