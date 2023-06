Detecten nous sons a prop d'on va desaparèixer el submarí del Titanic: «Hi ha esperança»

La Guàrdia Costanera dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres que unque patrullava a l'Atlàntic ha captat nous sorolls submarins durant les operacions per tractar de localitzar el, a bord del qual viatgen cinc persones que van desaparèixer en una expedició a les restes delUn expert en les labors de cerca,, ha assenyalat que és difícil discernir els sons captats per l'avió P-3, ja que cal "eliminar possibles fonts artificials que no provinguin del Tità. Prèviament, aeronaus canadenques van detectar altres sorolls dels quals a penes han transcendit detalls.El responsable d'aquesta recerca,havia explicat amb anterioritat que hi ha molts objectes metàl·lics en la zona on es va perdre el contacte amb el submarí, buscat des de la superfície, però també des de l'aire -en cas que pogués haver sortit a flotació-. Per part seva, el capitàha assenyalat en una roda de premsa aquest mateix dimecres quei que sota la superfície s'està cobrint un total de quatre quilòmetres de profunditat.Hi ha almenys dos vehicles teledirigits (ROV) -robot submarí- actius, així com diversos vols que realitzen una cobertura contínua del lloc. Frederick ha informat que en les pròximes hores arribarà un nou equip de cerca. Parlem del vaixell francès Atalante, que s'espera que arribi a l'àrea de cerca al voltant de les 16:30 de la tarda (hora local). A bord porta un robot d'exploració "que pot submergir-se a una profunditat de 4.000 metres", ha recollit la cadena NBC News.Així mateix, altres tres embarcacions -John Cabot, Skandi Vinland i l'Atlantic Merlin- han arribat a la zona de cerca on es va perdre la pista del submarí i tenen "capacitats de sonar d'exploració lateral". Frederick ha assenyalat que els cinc passatgers a bord del Tità tenen "" de menjar i beguda. "quan estem enmig d'un cas com aquest", ha dit.El submergible va desaparèixer el diumenge a uns 700 quilòmetres de la costa de Newfoundland, sense que de moment es tinguin pistes sobre on és exactament.i els experts estimen que l'oxigen a bord pot durar fins a 96 hores, en el millor dels escenaris.El transatlàntic de luxe Titanic es troba a uns 600 quilòmetres de la costa de Newfoundland, al Canadà, a una profunditat de 3.800 metres sota la superfície marina. El seu naufragi es va produir el 1912 i es va saldar amb més de, encara que les seves restes no van ser trobades fins a l'any 1985.

