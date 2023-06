Durant les pròximes hores tindrem una situació favorable a trobar xàfecs i tempestes que podran ser intensos i fins i tot deixar localment algun fenomen de temps violent a l'oest de Catalunya. — Meteocat (@meteocat) June 21, 2023

Especial atenció en aquests territoris

Enguany serà l'estació més llarga de l'any, atès que durarà 93 dies i 16 hores i s'allargarà fins al 23 de setembre. Lacomençarà a notar-se de valent dijous, dia en què latornarà a treure el cap pràcticament arreu del país. De fet, en total hi ha 33 comarques en alerta per la perillositat de la meteorologia, pràcticament tot Catalunya. Però anem per pams.Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (), les altes temperatures seran especialment intenses a la franja del litoral on la perillositat, això sí, serà d'u en una escala de sis. No obstant això, els experts demanen prudència, sobretot en la franja que vaEstan avisats els territoris del Montsià, el Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Barcelonès i Baix Llobregat.En el cas de la pluja el grau de la perillositat puja d'u a tres en l'escala de sis i el nombre de comarques afectades també és més elevat. N'hi ha ni més ni menys que 29 que estan alertades, són les següents: Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Ripollès i Selva.Especial atenció a la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà i Alt Empordà, on el perill per la intensitat de la pluja és més destacat. En general, poden caurei localment de fenòmens de temps violent des de les 00:00 de la matinada i fins a les 18:00 de la tarda. De fet, les imatges del Meteocat d'aquest mateix dimecres ja mostren el creixement d'aquestes pluges, de gran desenvolupament vertical que ja han deixat pedregades i fort vent en alguns sectors de l'est de la península Ibèrica.Paral·lelament a les alertes, el cel estarà mig o molt, sobretot a la meitat nord, de matinada, amb nuvolositat que avançarà d'oest a est. A primeres hores del matí s'obriran clarianes transitòries i el cel tendirà a quedar serè o poc ennuvolat, malgrat que a partir de mig matí tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya de la meitat nord.En aquests sectors el cel tornarà quedar entre mig i molt ennuvolat, o cobert a punts del Pirineu, Prepirineu, i de l'extrem nord-est. Al final del dia, la nuvolositat minvarà, tret de punts de la Catalunya central i del sector central del litoral i prelitoral on quedaran núvols baixos. En general, laserà bona o excel·lent, tot i que en moments de ruixat quedarà regular o dolenta.

