Joseph Stiglitz, Premi Nobel d'Economia: «Sánchez ho ha fet molt bé, em sorprèn que no tingui més suport»

El Premi Nobel d'Economiaha lloat les polítiques del president espanyol, Pedro Sánchez, en una trobada amb la premsa organitzada pel Govern aquest dimecres. "", ha dit l'economista estatunidenc quan li han preguntat per les eleccions generals del 23-J.Fins i tot ha contrastat el seu perfil "raonable i intel·ligent" amb el caràcter "divisiu" de l'expresident dels Estats Units. Així, el guanyador deld'enguany ha avisat que sigovernen a Espanya "augmentaran les tensions regionals" i les desigualtats socials.D'altra banda, Stiglitz també ha expressat la sevad'interès i l'impacte que poden tenir en l'economia europea, i en particular en el sector immobiliari. Preguntat per les recomanacions que faria al Govern en aquest àmbit, aquest economista aconsella apostar per polítiques que promoguin "l'habitatge públic".L'economista Joseph Stiglitz ha estat guardonat amb el Premi Internacional Catalunya, que rebrà dijous del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del Govern destaquen el, així com la seva "implicació" en la "voluntat transformadora i millora de l'economia i el món". "Més enllà de l'idealisme, Stiglitz ensenya com és possible contribuir a un món més just, pròsper, verd, feminista i, per tant, més lliure".El premi està dotat amb 80.000 euros i l'escultura La clau i la lletra d'Antoni Tàpies, que s'atorga anualment a les persones que es considera que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar valors culturals, científics o humans. La cerimònia d'entrega del premi serà el 22 de juny, segons ha anunciat Aragonès.En les darreres edicions, les guardonades van ser l'escriptora i periodista bielorussa Svetlana Aleksiévitx (2022), la filòsofa Judith Butler (2021); les doctores Dania El Mazloum i Anxhela Gradeci, la infermera Tijana Postic, i la doctora i investigadora Özlem Türeci (2020).

