Un poble català participarà al nou «Grand Prix» de TVE

Mesos enrere es va anunciar el retorn a la televisió del, l'històric concurs d'estiu presentat per. Ho farài serà a partir de juliol. En aquesta edició hi participarà un poble català., del Baix Llobregat, lluitarà contra set pobles més de l'Estat per convertir-se en el guanyador del concurs. També hi participaran Aguilar del Campo (Palència), Alfacar (Granada), Brión (A Coruña), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alacant), Tineo (Astúries) i Yepes (Toledo).Els 8 pobles s'enfrontaran entre ells en. El programa ha convidat a participar tots els pobles de l'Estat que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants. I, d'entre tots els municipis que s'hi han sumat, l'organització n'ha escollit vuit a través dePer a aquesta edició, Televisió Espanyola mantindrà algunes proves similars a les que es feien anteriorment al programa, tot i que ja va confirmar que no hi haurà vaquetes. La cadena pública també ha confirmat que, junt amb Ramón García, també presentaran el programa l'streamer catalanai l'actriu

