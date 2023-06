Ilkay Gündogan, primer fitxatge estrella del Barça aquest estiu

Un dels millors migcampistes d', el fins ara jugador del Manchester Cityja és blaugrana. Així ho ha anunciat el club aquest dilluns després de setmanes de negociacions que es van tancar fa uns dies amb el director de futbol del club,, viatjant fins a(Alemanya), d'on és originari el jugador, per acabar de tancar els serrells del contracte amb el seu agent, Ilhan Gündogan.El migcampista, de gairebé 33 anys, es preveu que fitxi peri acceptaria una rebaixa de sou fins alsEl club està segur que la seva inscripció és possible i, en cas de no poder-ho fer, li ha garantit el sou. Si tot va bé, però, estaria disponible per començar la pretemporada amb total normalitat amb la resta de l'equip i poder disputar la lliga des de la primera jornada.Tot feia pensar que aquest seria el desenllaç de les negociacions i és que el futbolista fins ara en mans de Pep Guardiola s'havia sotmès recentment a unesque, de fet, ara les han de validar a can Barça. La insistència del City ha estat notable, que ha pressionat el migcampista fins a darrera hora amb. Damunt la taula, Gündogan també ha rebut propostes -i de molt generoses- per part d'altres equips d'Europa i de la creixent lliga saudita, però finalment ha acabat optant per fer maletes cap a Barcelona.L'anunci del seu fitxatge il·lusiona l'afició perquè és estratègic. Fa mesos que els directius del club treballen per incorporar-lo a les files blaugrana i, per fi, es materialitza. Precisament aquesta insistència per part de l'equip ha agradat Gündogan, que volia tancar el seu futur un cop ja ha acabat la seva participació amb la selecció alemanya i abans de començar les vacances.

